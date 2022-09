Quelle opportunité : cette montre avancée s’enfonce dans des creux historiques, avec un processeur Qualcomm et NFC

Cette montre, dotée de certaines des fonctionnalités les plus avancées, bénéficie d’une remise de plus de 120 euros qui la fait tomber à des niveaux historiquement bas.

Nous n’avons jamais vu un prix aussi bas pour la TicWatch C2+, l’une des montres intelligentes de Mobvoi. Pour que vous puissiez voir la belle baisse de prix dans laquelle il joue, il faut préciser que son prix de vente conseillé est de 210 euros. En ce moment, vous pouvez l’acheter sur Amazon pour seulement 87 euros, c’est-à-dire que vous économisez plus de 120 euros sur l’achat de cette smartwatch avancée.

Il est vrai que la TicWatch C2+ est sur le marché depuis deux ans maintenant, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas toujours la même smartwatch riche en fonctionnalités qu’au premier jour. Il a la puissance d’un des processeurs de Qualcomm, le NFC pour régler vos achats, un bon écran AMOLED et un GPS pour vos entraînements sportifs. De plus, il résiste à l’eau, possède plusieurs fonctions sanitaires et une autonomie correcte. En bref, une montre intelligente très équilibrée que vous obtenez pour seulement 87 euros.

TicWatch C2+

Achetez la TicWatch C2+ à un prix historiquement bas

La TicWatch C2+ peut se targuer d’être l’une des plus belles montres connectées du marché. Il a un design simple mais vraiment élégant, avec un écran droit et deux boutons sur le côté droit. Le modèle dont le prix baisse est le gris, bien que dans la boîte, vous trouverez deux bracelets différents au choix. Avant de finir de parler du design, il faut dire que cette smartwatch est résistante à l’eau, ce qui vous permet de l’utiliser pour votre entraînement de natation.

L’achat de cette montre intelligente en vaut la peine pour son écran AMOLED de 1,3 pouces avec une résolution de 360 ​​x 360 pixels, de haute qualité en termes de contraste et de netteté. Si vous souhaitez utiliser la TicWatch C2+ en plein jour, vous n’aurez aucun problème à voir l’écran. Au fait, c’est un écran tactile, vous pouvez l’utiliser pour interagir avec la montre.

Acheter la TicWatch C2+ pour seulement 87 euros est une aubaine dont vous devriez profiter avant que les unités disponibles ne soient épuisées.

Avec cette smartwatch, vous pouvez ouvrir des applications et vous déplacer très rapidement entre les menus. Ceci est possible grâce à l’équipe qui forme le processeur Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 1 Go de RAM et le logiciel Wear OS. Ce dernier mérite une mention spéciale, car il vous permettra d’utiliser des applications aussi utiles que Google Maps, Google Fit et Google Pay. Ce dernier vous dit quelque chose ? Oui, c’est celui que vous devez ouvrir pour utiliser la technologie NFC et utiliser la montre pour régler vos achats.

Ce n’est qu’une des nombreuses choses que vous pouvez faire si vous connectez le TicWatch C2+ à votre téléphone portable. Vous pouvez également recevoir des notifications de messages et d’appels, télécharger plus de cadrans de montre ou consulter les informations météorologiques. De plus, depuis votre mobile, vous pouvez voir plus en détail les données collectées lors du suivi de votre activité physique. Vous devez savoir que notre protagoniste dispose d’un GPS, vous n’aurez donc pas besoin de transporter votre téléphone lorsque vous souhaitez enregistrer l’itinéraire suivi dans vos activités de plein air.

TicWatch C2+

Parmi les fonctions de la montre Mobvoi on retrouve également l’analyse de la fréquence cardiaque 24h/24. Enfin, sa batterie de 400 mAh peut fournir jusqu’à deux jours d’autonomie avec une utilisation exigeante, c’est-à-dire avec tous les capteurs et fonctions activés. Si vous vous en passez certains, la batterie durera plus longtemps.

À l’heure actuelle, la TicWatch C2+ a le prix le plus bas que nous ayons vu depuis sa mise en vente sur Amazon, à seulement 87 euros. C’est un excellent achat pour votre poignet, surtout si l’on tient compte du fait que chez PcComponentes il en coûte 161 euros. Profitez de l’opportunité qu’Amazon vous offre avant que les dernières unités disponibles ne soient vendues.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.