Ce Xiaomi milieu de gamme mythique ne sera pas mis à jour vers la nouvelle version de MIUI

Xiaomi a confirmé que les Redmi Note 9 et Note 9 Pro ne recevront plus MIUI 14 à l’avenir. Malgré tout, la société continue de tester MIUI 13, ce qui est confirmé pour ces appareils.

Xiaomi est l’un de ces fabricants qui fait pratiquement l’actualité tous les jours pour diverses raisons. Qu’il s’agisse du lancement de son nouveau antivol pour trottinettes électriques, de son nouveau smart lock ou encore d’un nouveau modèle de la série Redmi Note 11, le constructeur chinois est une présence quotidienne dans les médias.

Dans ce cas, comme indiqué par Xiaomiui, il le fait car l’un de ses milieux de gamme les plus réussis ne sera pas mis à jour vers MIUI 14. Nous faisons référence au Xiaomi Redmi Note 9; historiquement l’un des milieu de gamme les plus vendus de la marque.

Xiaomi a arrêté les tests MIUI 14 pour ce terminal

La première chose qui frappe à propos de l’information est que le Xiaomi Redmi Note 9 n’a pas encore été mis à jour vers MIUI 13 Global. Une première version de la mise à jour a été publiée, mais elle a été retirée. Cela affecte également la série Pro de ce modèle, qui est toujours bloquée sur MIUI 12.5 aujourd’hui. Le constructeur chinois a pour sa part confirmé qu’il préparait cependant une mise à jour vers MIUI 13 pour ces terminaux.

Et ici les bonnes nouvelles se terminent. Comme indiqué, les tests MIUI 14 pour le Redmi Note 9 ont été suspendus. Cela indique que cette famille de terminaux ne recevra pas la mise à jour de la nouvelle version de la ROM dès sa sortie, même s’il faut tenir compte du fait qu’elle est toujours en cours de développement.

D’après ce que l’on sait jusqu’à présent, Xiaomi teste MIUI 14 sur ses nouveaux appareils haut de gamme, Xiaomi 13 et 13 Pro.Certains détails ont déjà fuité de ce dernier et, semble-t-il, nous trouverons une vraie bête dans le haut de gamme.

Cela laisse les Xiaomi Redmi Note 9 et Note 9 Pro hors de la liste MIUI 14. Apparemment, le POCO M2 ne recevra pas non plus MIUI 14. Tous ces appareils sont toujours de bons arguments de vente pour Xiaomi et, bien qu’ils recevront MIUI 13 et des mises à jour pendant un certain temps, leur durée de vie utile et le support du fabricant s’arrêtent là.