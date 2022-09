Ce Xiaomi haut de gamme avec 256 Go et écran Amoled vient d’être tourné

Puissance brutale de l’un des smartphones les mieux notés de ces dernières années.

Si vous cherchez à avoir l’un des meilleurs mobiles haut de gamme actuels, même s’il a déjà un an, mais qu’il continue d’être aussi bon qu’au premier jour, ce Xiaomi 11T Pro est le candidat idéal. Aujourd’hui il ne coûte que 699,99 419 euros sur Amazon en coloris gris météorite et 423 euros pour le modèle en coloris bleu céleste. Si vous ne savez pas quel Xiaomi acheter en 2022, cette option fait partie des 3 meilleures.

C’est une belle opportunité de mettre la main sur un terminal qui possède l’un des processeurs les plus puissants aujourd’hui, avec une dalle Amoled de haute qualité, une très bonne autonomie et l’un des appareils photo les mieux placés pour les travaux photo et vidéo amateurs et aussi professionnels. Et attention, son prix actuel sur le site Xiaomi est de 699,99 euros, on économise donc 280 euros, ce qui se dit bientôt.

Xiaomi 11T Pro (8/256 Go)

Acheter un fabuleux haut de gamme pour 419 euros

Tout smartphone Xiaomi qui porte le slogan « Pro » dans son nom doit être clair sur son inclinaison premium. Ce Xiaomi 11T Pro est un exemple qu’un tel terminal peut être bon marché comme il l’est aujourd’hui. Nous parlons d’un mobile en alliage d’aluminium, avec un corps de 8,8 mm d’épaisseur et 204 grammes de poids. Il est robuste, un peu lourd, mais se sent fantastique dans la main.

Son écran est de type Amoled, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une résolution Full HD+, une luminosité maximale de 1 000 nits, compatible HDR10+ et son verre est incurvé sur les bords et est protégé par Gorilla Glass 7 Victus. Nous avons le lecteur d’empreintes digitales situé sur le côté de l’appareil, où nous trouvons également deux haut-parleurs Harman Kardon qui sonnent « fou ».

C’est l’un des mobiles les plus complets du moment, bien qu’il ait plus d’un an.

Le moteur de ce Xiaomi 11T Pro est le Snapdragon 888 de Qualcomm, un processeur de 5 nm qui fonctionne à 2,84 GHz et atteint une grande efficacité énergétique, ainsi que des performances exceptionnelles. Il est livré avec la puce graphique Adreno 660, avec 8 Go de RAM LPDDR5 et dans cette unité proposée, nous n’avons rien de plus et rien de moins que 256 Go de stockage interne UFS 3.1 non extensible. Ses performances sont telles que dans le test Antutu, il atteint 759 000 points.

Sa section photographique est un autre des grands points forts de cette unité téléphonique. Nous avons une triple caméra arrière composée d’un capteur principal Samsung f/1.75 de 108 MP, d’un grand angle Sony de 8 MP et d’un objectif macro de 5 MP. Il a obtenu 108 points au test expert. On pourra enregistrer des vidéos stables en 4K à 60 ips (même en 8K à 30 ips) et au ralenti à 960 ips. Sa lentille frontale est de 16 MP et est l’une des meilleures du marché avec 121 points au test DxOMark.

Xiaomi 11T Pro (8/256 Go)

La batterie de ce 11T Pro est de 5 000 mAh et a une charge hyper rapide jusqu’à 120 W. En moins de 30 minutes, nous aurons 100% de charge à coup sûr. Au niveau de la connectivité, c’est une borne très complète : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, infrarouge, GPS et Dual SIM. Pour 419, c’est l’une des meilleures offres du jour avec laquelle vous pouvez obtenir un haut de gamme réel et puissant à un prix historique.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.