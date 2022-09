Les X jeux Android les plus attendus : VALORANT, Rainbow Six Mobile, Battlefield Mobile et plus

Nous passons en revue les 10 jeux vidéo pour Android que la communauté a hâte de lancer enfin sur le marché. Attentif aux nouveautés qui arrivent, car elles promettent beaucoup.

Que les plates-formes mobiles d’aujourd’hui soient devenues un autre conteneur où les joueurs peuvent satisfaire leurs envies est déjà quelque chose de connu de tous. Il est joué à la fois sur Android et sur des systèmes plus grands. Preuve en sont les meilleurs jeux de rôle pour Android et bon nombre de téléphones orientés gaming.

Cela a apporté un effet secondaire intéressant, à savoir que les grands studios annoncent en grande pompe des titres mobiles qui font saliver les joueurs. Dans cet article, nous allons passer en revue les 10 jeux Android les plus attendus, où nous allons parler des titres les plus recherchés du moment.

Mobile VALORANT

Le développeur tout-puissant de League of Legends, Riot Games, a confirmé que son titre FPS le plus populaire, VALORANT, est en route vers le mobile. Actuellement, plus de 14 millions de joueurs en profitent déjà sur PC chaque jour et sa demande sur le marché mobile n’a cessé de croître.

Au cas où vous ne seriez pas familier avec le jeu, c’est un jeu de tir à la première personne qui oppose deux équipes de cinq joueurs. Les joueurs peuvent choisir parmi une large liste d’agents, chacun avec des capacités uniques. Ce titre propose différents modes de jeu, le plus populaire étant la formule d’attaque et de défense d’une position.

Maître de course

Ce titre développé par NetEase et Codemasters promet de faire passer la course automobile à un autre niveau sur le système d’exploitation du robot vert. Il dispose d’un moteur physique révolutionnaire, d’une personnalisation au sens large et de circuits comme Yas Marina.

Si nous prêtons attention à la bande-annonce, nous allons trouver un titre avec une excellente section graphique. Racing master promet un système de contrôle réaliste, mais néanmoins il ne va pas trop nous mettre en échec quand il s’agit de jouer. Il devrait être lancé plus tard cette année.

Zone Zéro Zenless

Zenless Zone Zero est un RPG d’action se déroulant dans un monde post-apocalyptique. C’est une autre création des responsables de Genshin Impact, avec laquelle ils cherchent à répéter leur succès compte tenu de l’accueil que ce titre a eu. A voir qui est derrière, on ne peut s’attendre qu’à de beaux résultats.

Ce titre a un look futuriste mais reste fidèle à l’esthétique Genshin Impact. Il n’y a pas encore beaucoup d’informations concernant sa date de sortie officielle, mais nous espérons que ce sera bientôt. Zenless Zone Zero est spectaculaire.

Final Fantasy VII : Ever Crisis

Square Enix a toujours fait preuve de respect pour les appareils mobiles en tant que plate-forme pour les joueurs, et sa nouvelle offre ravira les fans de la saga Final Fantasy. La société nous présente Final Fantasy VII : Ever Crisis, qui sur le papier semble assez intéressant.

Ce sera, comment pourrait-il en être autrement, un jeu de rôle dans lequel vous pourrez revivre des histoires de jeux liés à Final Fantasy VII : Advent Children, Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus. Chaque épisode viendra au joueur sur une base mensuelle, et vous pourrez attaquer l’histoire dans l’ordre que vous préférez. Le jeu arrivera sous le modèle free-to-play, mais aucune date de sortie n’est encore connue.

Mobile de champ de bataille

Les débuts de Battlefield sur Android sont presque une réalité. Grâce aux améliorations du matériel mobile, nous pouvons enfin vivre des batailles intenses sur d’immenses arènes. Un bon exemple en est Apex Legends Mobile, qui remporte un succès significatif.

Dans Battlefield Mobile, vous et votre équipe pouvez affronter d’autres joueurs sur des cartes nouvelles et familières issues de jeux à domicile. Il y aura des véhicules qui pourront être conduits pendant le jeu et avec chacun des armes et des pièces pour eux seront déverrouillées. Sa date de départ n’est pas encore officielle, même si elle devrait être imminente.

Call of Duty : Projet Aurora / Warzone

Call of Duty est une saga de jeux vidéo avec de nombreuses années d’histoire derrière elle. Activision Blizzard a annoncé il y a quelque temps qu’il apporterait un nouveau titre appelé Call of Duty : Project Aurora sur les appareils mobiles, et il semble que nous allons obtenir une version mobile de Warzone (bien que l’on ne sache pas s’il adoptera ce nom ou non).

Il n’y a pas encore beaucoup de détails sur ce jeu, sauf qu’il est en test Alpha. La communauté des joueurs pense déjà à mettre la main dessus, mais nous attendons plus d’informations. Théoriquement, il devrait arriver cette année, mais il n’y a pas de détails officiels.

Chemin de l’exil mobile

La meilleure alternative à Diablo Immortal (enfin, presque tous les jeux de la saga Diablo, d’ailleurs) a été annoncée pour Android. Path of Exile Mobile pourrait être une réalité, mais les développeurs ont déjà déclaré qu’ils ne le publieraient pas tant qu’ils ne seraient pas satisfaits du résultat final.

Le Path of Exile original n’est pas un non-sens : un arbre de compétences massif, vous permettant de créer littéralement n’importe quel personnage que vous voulez à partir d’un vaste éventail de classes. De plus, un gameplay qui rappelle immensément Diablo II et une histoire captivante sont ses plus grands atouts. Nous attendons avec impatience la confirmation de sa sortie, qui pourrait être affectée par le développement actuel de Path of Exile 2 pour PC.

Tom Clancy’s The Division : Résurgence :

The Division dans sa version originale a été reçu comme un jeu coopératif avec une solide expérience, avec beaucoup à offrir. Ubisoft va tenter de capitaliser sur cette bonne presse avec Resurgence, tout en élargissant ses principales propriétés intellectuelles dans l’espace mobile.

Nous sommes face à un jeu en monde ouvert avec beaucoup de potentiel. Ubisoft, en effet, va mettre toute la viande sur le gril avec ce titre. En plus de l’expérience coopérative, il inclura des modes de jeu PvP.

Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile

Ce qui pourrait être le principal concurrent de Valorant a été annoncé pour mobile par Ubisoft lors de sa dernière conférence Forward. Les deux titres ont déjà un très large succès dans les systèmes domestiques et dans les sports électroniques, et maintenant ils seraient vus au format de poche.

Ce qu’Ubisoft recherche avec Rainbow Six Mobile, c’est d’apporter le jeu de tir tactique au téléphone et d’offrir aux joueurs une expérience qui le différencie de sa concurrence la plus directe. La société française a déjà beaucoup d’expérience avec les FPS sur PC et consoles, et nous sommes sûrs que son titre mobile sera à la hauteur.

Assassin’s Creed : nom de code JADE

Assassin’s Creed: Codename JADE vise à être une bombe dans le jeu mobile. Le jeu est présenté comme une expérience solo triple A axée sur l’histoire que le jeu veut raconter, dans le style de ce que l’on voit sur les PC et les consoles.

Avec ce jeu, nous pourrons créer notre propre Assassin et explorer des districts et des régions de Chine ; nous pourrons nous promener le long de la Grande Muraille et sauter des toits tout en renversant les ennemis, comme cela se faisait jusqu’à présent dans les systèmes domestiques.