Gurman : Les prochaines annonces de produits Apple pourraient être présentées sous forme de communiqués de presse, et non d’un événement d’octobre

L’événement rumeur d’Apple en octobre pourrait ne pas se produire du tout. Selon Bloombergest Mark Gurman dans son Allumer newsletter, Apple n’a peut-être pas assez de produits pour justifier un keynote. Au lieu de cela, le journaliste pense que l’entreprise pourrait plutôt se concentrer sur quelques communiqués de presse.

Il y a quelques années, Apple annonçait presque tous les jours de la semaine un nouveau produit. Au lieu de faire un événement, l’entreprise a décidé qu’il valait mieux dévoiler les produits sous forme de communiqués de presse. Dans cet esprit, Gurman pense qu’Apple pourrait faire de même, au lieu de faire un discours.

Selon le journaliste, Apple dévoilera les produits suivants en 2022 :

Mac mini M2 et M2 Pro

MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 Pro et M2 Max

iPad Pro M2 11 pouces et 12,9 pouces

De plus, « une mise à jour du décodeur Apple TV avec une puce A14 et un boost de RAM se rapproche également et pourrait potentiellement être lancée cette année ». Pour le Mac Pro, Gurman pense qu’il sortira plus tard en 2023.

Voici ce qu’il écrit dans le Allumer bulletin:

Aucun de ces nouveaux produits n’est un changement majeur pour Apple. Ils obtiendront des spécifications améliorées et une puce qui a déjà été annoncée lors d’un événement officiel en juin à la WWDC 2022. Cela me fait penser : Apple en a-t-il vraiment assez ici pour que cela vaille la peine d’organiser un autre événement de lancement très raffiné ? Cela semble peu probable. Apple finira peut-être par se sentir différemment, mais je pense que la société (à partir de maintenant) est plus susceptible de publier ses produits 2022 restants via des communiqués de presse, des mises à jour de son site Web et des briefings avec certains membres de la presse, plutôt que via un iPhone majeur. -discours de style.

De plus, l’absence de teaser ou d’annonce Apple Headset pourrait également rendre moins probable pour l’entreprise de se préparer à un événement d’octobre.

Pensez-vous qu’Apple annoncera un événement en octobre ou lancera de nouveaux produits via des annonces en ligne ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

