Gurman: Apple Pay Later pourrait être reporté à 2023 car il fait face à « d’importants défis techniques et d’ingénierie »

Apple Pay Later a été annoncé lors du discours d’ouverture de la WWDC 2022. Ce sera un moyen de permettre aux clients de payer en plusieurs fois en choisissant simplement l’option dans l’application Wallet lorsqu’ils effectuent des paiements. Selon les rumeurs, ce service pourrait être introduit cette année, il semble que ce service pourrait être reporté au printemps 2023 avec iOS 16.4.

Selon Bloombergest Mark Gurman dans son Allumer newsletter, il y a une bonne raison pour laquelle Apple Pay Later sera retardé jusqu’à la fin du cycle iOS 16. Il dit que de nombreuses fonctionnalités d’iOS 16 manqueront la version initiale mais seront disponibles plus tard cette année. Apple Pay Later est le seul à ne pas avoir de délai. Il écrit:

(…) iOS 16 est sorti le 12 septembre et Apple Pay Later était une non-présentation. La société n’a fait aucune histoire ni aucune révélation majeure sur le retard, bien qu’elle ait ajouté le message suivant au bas du site Web iOS 16. (…) Cela me porte à croire que l’entreprise n’est pas totalement certaine de la date à laquelle Apple Pay Later sera prêt pour le lancement. Il est possible que la fonctionnalité n’arrive pas avant iOS 16.4 au printemps. J’entends dire qu’il y a eu des défis techniques et d’ingénierie assez importants dans le déploiement du service, ce qui a entraîné des retards.

Apple Pay Later sera un ajout intéressant pour les clients américains, car il n’aura aucun intérêt et aucun frais. Voici comment Apple décrit ce service :

Apple Pay Later offre aux utilisateurs aux États-Unis un moyen transparent et sécurisé de diviser le coût d’un achat Apple Pay en quatre paiements égaux répartis sur six semaines, sans intérêt ni frais d’aucune sorte. Intégré à Apple Wallet et conçu en pensant à la santé financière des utilisateurs, Apple Pay Later facilite la visualisation, le suivi et le remboursement des paiements Apple Pay Later dans Wallet. Les utilisateurs peuvent demander Apple Pay Later lorsqu’ils règlent avec Apple Pay ou dans Wallet. Apple Pay Later est disponible partout où Apple Pay est accepté en ligne ou dans l’application, en utilisant le réseau Mastercard.

