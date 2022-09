7 meilleures pages pour recevoir des SMs de validation

Ce sont les meilleurs sites avec des numéros virtuels pour recevoir des SMs de validation. Entrez maintenant!

Les SMs de validation sont des codes de vérification qui permettent aux applications de s’assurer que le mobile appartient bien à une personne réelle. Cependant, nous voulons parfois nous inscrire à une application ou à un site Web sans mettre notre numéro de téléphone en danger.

Si vous pensiez que c’était impossible, vous vous trompez. En ce moment, nous vous montrons les meilleures pages pour recevoir des SMs de validation, qui vous aideront à vous inscrire en toute confiance et sans laisser de traces.

Meilleures pages pour recevoir des SMs de validation

Ci-dessous, vous pouvez voir une liste de pages pour recevoir des SMs de validation. Avec eux, vous pouvez effectuer vos enregistrements et confirmer vos comptes sans limites.

Recevoir-SMs

Receive-SMs est une page web très populaire pour recevoir des SMs de validation avec une interface un peu démodée, mais très fonctionnelle.

Au sein de la plateforme, vous pouvez choisir parmi une grande variété de pays pour recevoir votre message gratuitement. Gardez à l’esprit que ces numéros sont publics, par conséquent, ils ne sont pas disponibles.

Heureusement, vous pouvez acheter votre propre numéro privé et recevoir les messages que vous souhaitez. Tout ce que vous avez à faire pour profiter du service est de vous inscrire avec votre e-mail et c’est tout.

Recevoir-SMs

faux numéro

Fake Number est un autre site Web pour recevoir des SMs pour l’enregistrement d’une application ou d’un compte. Ici, vous devez choisir entre différents pays tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’France, l’Irlande, la Hongrie et plus encore.

Son interface est minimaliste, intuitive, ordonnée et vous pouvez filtrer les numéros par état, région, ville ou code postal. Sans aucun doute, c’est une bonne alternative pour s’inscrire sur les plateformes sans avoir à donner son numéro personnel.

faux numéro

Recevoir-SMs en ligne

Receive-SMs Online est une page web très simple d’utilisation avec un service de réception de SMs pour validation où vous n’aurez pas besoin de vous inscrire sur la plateforme.

Au sein de la plateforme, vous pourrez voir chacun des numéros disponibles accompagnés d’informations pertinentes telles que le lieu d’origine, le nombre de SMs reçus et, bien sûr, le numéro de téléphone.

Recevoir-SMs en ligne

SMs mobiles

Mobile SMs est un site Web qui implémente différentes technologies sous une interface confortable et très moderne. Il affiche des informations détaillées sur chacune de ses fonctionnalités et propose des numéros de téléphone privés et sécurisés de plus de 8 grands pays tels que l’France, la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, etc.

Mieux encore, non seulement il dispose d’une page Web, mais il dispose également d’une application mobile où vous pouvez recevoir des messages de validation plus rapidement. Pour utiliser ce portail Web, vous devez payer pour chaque numéro utilisé, le prix sera calculé en fonction du nombre de messages reçus.

SMs mobiles

SMs en ligne

SMs-Online est un portail Web très polyvalent avec une grande variété de numéros de téléphone totalement gratuits, que vous pouvez utiliser pour vous inscrire dans des applications ou des comptes sans problème.

Pour utiliser la page, vous n’aurez pas besoin de vous inscrire, il vous suffit d’être conscient et prêt. Cependant, si vous vous inscrivez, vous pouvez recevoir des alertes lorsqu’un nouveau numéro sort.

Le meilleur de tous est que le site Web met périodiquement à jour ses numéros et pays, vous aurez donc une plus grande opportunité.

SMs en ligne

Réception SMs

SMs Receive est l’un des meilleurs sites Web pour recevoir des SMs de validation. Il offre le service gratuitement et les SMs sont totalement publics, puisque la plateforme les affiche accompagnés du numéro de l’expéditeur, de l’heure et du texte du message.

Ce site Web est très populaire en raison du grand nombre de pays disponibles, il compte plus de 20 pays où vous pouvez recevoir des messages pour les enregistrements de profil sans problème.

Réception SMs

Homme SMs

SMs Man inclut un nouveau logiciel que vous devez télécharger et installer sur votre ordinateur pour utiliser le service. Une fois installé, vous pourrez recevoir des SMs de validation depuis n’importe quel type de plateforme quel que soit le pays, puisque chacun des numéros est totalement privé.

Le seul inconvénient est que vous devrez payer pour recevoir des messages, cependant, c’est l’un des services les plus complets et les plus efficaces du marché.

Homme SMs