Gurman : MacBook Air 15 pouces, nouveau Mac Pro, HomePod mis à jour et plus attendus pour 2023

Nous sommes encore dans quelques mois – et au moins une autre annonce majeure d’Apple – avant que le calendrier ne se termine en 2023. Dans la dernière édition de son Allumer bulletin, cependant, Bloomberg’s Mark Gurman a détaillé certaines des annonces matérielles qu’il attend d’Apple en 2023.

Voici le libellé exact de Gurman :

L’année prochaine devrait être plutôt chargée pour Apple. Recherchez un MacBook Air 15 pouces, un nouvel iMac M3, le Mac Pro, un HomePod mis à jour, un casque Reality Pro et un iPad plus grand. Il y a aussi le lancement potentiel de l’appareil photo combiné Apple TV, HomePod et FaceTime de la société à la fin de l’année.

Netcost-security.fr apporte un regard approfondi sur ces futures annonces :

Ce sont les utilisateurs de Mac auxquels s’attendre en 2023

Il y a au moins trois principaux Mac qu’Apple dévoilera l’année prochaine : le MacBook Air 15 pouces, un nouvel iMac M3 et le prochain Mac Pro.

Le MacBook Air 15 pouces a été annoncé pour la première fois par DSCC Ross Young. Selon lui, Apple prévoit une nouvelle variante du MacBook Air pour 2023 qui comportera une taille d’écran d’environ 15 pouces. La société prévoit également d’augmenter l’affichage du MacBook Air 13,3 pouces actuel à quelque chose de « légèrement plus grand » mais toujours entre 13 pouces et 14 pouces.

Bloomberg‘s Mark Gurman a déclaré qu’Apple avait abandonné l’iMac M2 pour se concentrer sur un nouvel iMac M3. il n’est pas clair s’il y aura un changement de conception ou juste quelques mises à niveau matérielles.

Pour le Mac Pro, Apple a déclaré au début de l’année qu’il travaillait sur le nouvel appareil Mac haut de gamme, mais aucun autre mot n’a été entendu de la société.

Gurman a rendu compte du nouveau HomePod en juin. Baptisé B620, ce nouveau haut-parleur exécutera la puce Apple Watch Series 8, le processeur S8 – qui a les mêmes vitesses que la puce Series 6. On ne sait pas à quel point il fonctionnera différemment par rapport à la puce A8 du HomePod d’origine.

Le HomePod mini, qu’il est important de noter, est doté de la puce S5. Le processeur S6 est environ 20 % plus rapide que sa génération précédente. Voici ce que Gurman a rapporté à l’époque :

Le HomePod, nom de code B620, exécutera la même puce S8 venant sur les montres et sera plus proche du HomePod d’origine en termes de taille et de performances audio plutôt qu’un nouveau HomePod mini. Le nouveau HomePod aura un écran mis à jour sur le dessus et il a même été question de fonctionnalité multi-touch.

Le casque Reality Pro sera enfin dévoilé

Les lunettes Apple, dont on parle depuis longtemps, font également leurs débuts en 2023. Après des années d’attente, Apple sera probablement prêt à présenter son casque de réalité mixte l’année prochaine. Dans un article du DSCC, les analystes estiment que le casque Mixed Reality d’Apple comportera une « configuration innovante à trois écrans », avec deux écrans micro OLED 4K et un autre panneau AMOLED pour une vision périphérique basse résolution. Non seulement cela, mais il inclura probablement un processeur et un processeur graphique mobiles puissants dans le casque.

Il comportera une puce Mac et sera très cher, selon les rumeurs. Vous pouvez en savoir plus sur ce futur produit ici.

Un iPad plus grand et un combo combiné Apple TV et HomePod pourraient également faire la différence

Enfin, Gurman pense qu’un iPad plus grand est en préparation. Ce sera probablement un iPad Pro 14 pouces. Il a rapporté il y a près d’un an qu’Apple explorait de futurs modèles d’iPad avec des écrans plus grands, affirmant qu’un tel produit était « dans quelques années », puis, en juin, DSCC Ross Young corrobore cette chronologie tout en offrant des détails supplémentaires.

Young a tweeté :

Confirmé que l’iPad Pro 14,1″ est en cours de développement avec nos sources de la chaîne d’approvisionnement. Il aura MiniLEDs et ProMotion. Pas sûr du moment, mais début 2023 pourrait être plus probable.

Pour l’appareil Apple TV + HomePod + FaceTime, Gurman parle de ce produit depuis un moment. Ce sera probablement un rival d’Amazon Echo Show, et vous pouvez en savoir plus ici.

Au final

Outre les nouveaux iPhones et les montres Apple, voici quelques-uns des produits annoncés pour 2023. Lequel êtes-vous le plus impatient de voir Apple présenter ? Partagez vos pensées sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :