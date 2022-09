Ce smartband Xiaomi est le meilleur achat que j’ai fait depuis longtemps

Non seulement il me dit l’heure et compte mes pas, mais il fait beaucoup plus de choses.

Lorsque nous recherchons un bon portable à porter tous les jours, nous avons toujours besoin de certaines fonctionnalités que tous les bracelets ou montres intelligents n’ont pas dans le même appareil. Le Redmi Smart Band Pro de Xiaomi veut que vous oubliez la reine du moment dans ce segment, le HUAWEI Band 7, et que vous vous concentriez sur la ligne que Xiaomi a établie avec le premier Mi Band.

Le Redmi Smart Band Pro est un bracelet intelligent avec un grand écran qui est une révolution pour le marché, où l’on pensait que Xiaomi avait le dessus, et maintenant c’est le fabricant chinois qui est derrière d’autres comme HUAWEI et HONOR.

Bande intelligente Xiaomi Redmi Pro

Obtenez le meilleur Mi Band de tous les temps

Tout d’abord, ce n’est pas un smartband à utiliser tel que nous le connaissons depuis sa création, pour cela nous avons le fameux Xiaomi Smart Band 7 que nous avons récemment analysé. Il s’agit d’un bracelet intelligent que nous qualifierions d’hybride car il possède un écran qui ressemble plus à une montre intelligente. Le panneau qu’il monte est de type Amoled, il a des dimensions de 1,47″ (194 x 368 px) et une luminosité maximale de 450 nits. Attention, il est compatible avec le mode toujours allumé, nous n’aurons donc pas à le faire des gestes bizarres pour regarder l’heure ou la date.

Bande intelligente Xiaomi Redmi Pro

C’est un appareil conçu pour enregistrer nos mouvements et garder une trace de nos données sur le mobile. Grâce à ses nombreux capteurs, nous pourrons connaître notre fréquence cardiaque, surveiller l’oxygène sanguin, connaître la qualité de notre sommeil chaque matin au lever, compter les pas quotidiens et même noter les changements de poids et d’autres corps des valeurs à Voir notre évolution.

La grande différence entre un smartband et une smartwatch est la puce GPS (dans la plupart des cas).

La batterie de ce Redmi Smart Band Pro peut durer jusqu’à 14 jours avec une utilisation normale, si nous le voulons, nous pouvons aller jusqu’à 20 jours avec une utilisation plus que basique, comme une montre à utiliser. Le chargeur est magnétique et exclusif à Redmi. Et, comme si cela ne suffisait pas, c’est un appareil très résistant, à la fois aux chutes et à l’eau, supportant des immersions jusqu’à 50 mètres de profondeur (pression de 5 ATM).

Si vous aimez faire du sport, vous serez heureux de savoir que nous avons 110 modes sportifs intégrés dans ce portable, parmi lesquels vous pouvez pratiquer l’enregistrement de vos mouvements en vélo, randonnée, Yoga, HIIT ou rameur, parmi beaucoup d’autres. Avec l’application Mi Fitness (sur Android et iOS), vous pouvez tout suivre, et elle est compatible avec Strava et Apple Health au cas où vous voudriez tout avoir au même endroit avec d’autres appareils.

Bande intelligente Xiaomi Redmi Pro

En plus de tout ce qui a déjà été mentionné, avec le Redmi Smart Band Pro, vous pouvez contrôler la musique que vous écoutez avec votre mobile, voir les prévisions météo, lire les notifications des applications de messagerie, ainsi que les notifications par e-mail, l’utiliser comme chronomètre/compte à rebours et définir des alarmes. Actuellement il coûte 35 euros dans plusieurs magasins, dont celui officiel, pouvez-vous résister à ne pas l’acheter si bon marché ?

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.