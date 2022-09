Le géant silencieux : cette célèbre marque de mobile renaît de ses cendres

La popularité des mobiles Nokia grandit comme une traînée de poudre. Sommes-nous face à la résurgence du constructeur finlandais ?

Les données ne mentent pas, il y a une société mythique de téléphonie mobile qui renaît de ses cendres. Son nom est Nokia, ou HMD Global, comme vous préférez l’appeler. Selon les données proposées par l’entreprise elle-même sur son profil LinkedIn, la popularité des mobiles Nokia a tellement augmenté qu’elle figurait parmi les 5 marques les plus vendues dans 23 territoires au cours du deuxième trimestre 2022.

Les données utilisées par la firme sont fournies par l’analyste IDC Mobile Phone Tracker, bien qu’on ne sache pas dans quels territoires la présence de Nokia est si forte. Sans faire grand bruit, les téléphones portables du constructeur finlandais retrouvent la popularité qu’ils avaient perdue sur le marché. Comme ils l’expliquent de NokiaMob, ce succès peut être dû à deux aspects clés : la bonne qualité de fabrication des terminaux et l’accent mis sur les mobiles bon marché. Ensuite, nous en savons plus sur la résurgence de Nokia.

La résurgence de Nokia a déjà commencé

Nokia est revenu sur le marché en 2017 avec Android, mais ces 5 années ont été insuffisantes pour se positionner comme l’une des marques les plus populaires dans le monde de la téléphonie mobile. Cependant, il semble que la résurgence silencieuse de l’entreprise ait déjà commencé, car elle figure déjà parmi les 5 marques les plus populaires sur 23 territoires de la planète.

Selon les données d’IDC Mobile Phone Tracker, c’était au cours du deuxième trimestre de cette année, c’est-à-dire d’avril à juin. Au cours de la même période de 2021, Nokia était l’un des 5 fabricants les plus vendus dans 17 territoires, soit une croissance de 17 % en glissement annuel. Il semble donc que Nokia (ou HMD Global) se développe régulièrement, augmentant son succès dans de plus en plus de territoires.

Nokia est l’une des meilleures marques de mobiles pour les entreprises, en plus d’avoir de bons smartphones bon marché.

Que Nokia se développe n’est pas quelque chose qui nous surprend particulièrement, puisque plusieurs études l’ont déjà montré. Au cours des trois premiers mois de l’année, Nokia a été l’une des rares entreprises dont les ventes ont augmenté en Europe, surmontant ainsi la plus forte baisse du marché en 10 ans.

Par conséquent, bien que Nokia ne soit apparemment pas l’une des marques préférées des utilisateurs, la vérité est que ses ventes augmentent. Cela est dû à l’accent mis par l’entreprise sur les mobiles abordables, fonctionnant également comme l’un des grands fabricants de smartphones pour les entreprises. De plus, ses terminaux se caractérisent par une très bonne qualité de fabrication et sont plus respectueux de l’environnement, comme le Nokia X30 5G.

Nokia G21

Une autre raison pour laquelle il vaut la peine d’acheter un mobile Nokia est qu’il est garanti des mises à jour de sécurité mensuelles pendant 3 ans et au moins 2 ans de mises à jour Android. Comme vous pouvez le voir, vous aurez un smartphone avec un bon support pendant plusieurs années. Il semble que les acheteurs soient de plus en plus conscients des avantages d’acheter un Nokia, comme en témoignent les données sur les ventes.

