Le PDG de DxOMark explique le fonctionnement de son benchmark controversé

Frederik Guichard, le PDG de DxOMark, s’est entretenu avec Jiemian News en détaillant lors de l’interview certaines des clés de la référence controversée.

Très récemment, nous avons vu le Xiaomi 12S Ultra battre l’iPhone 13 Pro dans DxOMark, et la vérité est que cette nouvelle se répète à chaque fois qu’un produit phare passe avec succès les tests de la société française, car volontairement ou non les garçons de DxOMark ont ​​transformé leur référence tests dans ce qui est maintenant pratiquement le classement le plus populaire, le plus consulté et le plus autorisé de toute l’industrie.

Il est également vrai qu’ils ont traversé les leurs, et c’est qu’il fut un temps où beaucoup d’entre nous ont commencé à douter sérieusement de leurs scores et peu de temps après, l’entreprise a dû admettre que les marques leur offraient de l’argent afin d’obtenir des avantages en l’analyse, quelque chose que DxOMark n’appelait pas la corruption, mais cela ressemblait certainement à ça.

Ces jours-ci, la crédibilité de DxOMark a encore grandi et l’ouverture de la société basée à Paris est beaucoup plus grande, publiant des rapports détaillés sur la façon dont ils effectuent les analyses et offrant même des interviews comme celle que Frederik Guichard, PDG de DxOMark, a accordée à Jiemian News, un média chinois, dévoilant des détails intéressants sur leurs tests.

Il y a longtemps, les marques se vantaient de leurs scores DxOMark et même « achetaient » ces analyses, nous sommes donc reconnaissants pour cette nouvelle politique d’ouverture de l’entreprise et que son PDG nous explique des choses intéressantes.

Si nous ne faisons pas confiance à Benchmarks, pourquoi faisons-nous confiance à DxOmark ?

Les collègues de GSMArena nous en ont parlé, qui ont résumé certains des points les plus importants de la conférence dans laquelle Frederik a expliqué, tout d’abord, cette question que nous nous posons tous pourquoi ils n’analysent que les smartphones de la coupe la plus performante et il n’y a pas beaucoup de moyenne dans les listes DxOMark.

Il n’y a pas de triche ni de carton ici, et c’est que le patron de la société de benchmarking a confirmé que ce ne sont pas eux qui rejettent les smartphones à analyser, mais que ce sont justement les constructeurs qui n’envoient pas les appareils à DxOMark pour effectuer le tests à moins que vous ne vous attendiez à ce que le terminal occupe des positions d’honneur, soit performant et obtienne des scores élevés.

Guichard lui-même s’est penché sur ce sujet, indiquant que si un appareil parvient à occuper la première place du classement DxOMark, voire une deuxième ou troisième place, il reçoit beaucoup d’attention médiatique et promotionnelle, donc si une marque estime que son dernier produit phare ou tout autre mobile ne va pas faire bonne impression et obtenir une place privilégiée, il ne l’envoie pas directement.

Ils ont même confirmé dans l’interview un fait qui a fait l’objet de rumeurs dans tous les cercles de l’industrie il y a quelques semaines, à savoir que Xiaomi n’a pas envoyé son dernier haut de gamme, le Xiaomi 12S Ultra, à analyser, donc pour ne pas Pour manquer l’un des smartphones de l’année, c’est DxOMark qui a acheté une unité de l’appareil qui a finalement marqué 138 points, en deçà du Mi 11 Ultra de l’année dernière.

Curieux, c’est le moins qu’on puisse dire, c’est ce que nous raconte Frederik Guichard… Il y a des marques qui préfèrent ne pas paraître moche sur la photo !

Ce Xiaomi haut de gamme a battu l’iPhone 13 Pro Max dans DxOMark