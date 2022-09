Ce petit réglage de Google Photos peut améliorer l’autonomie de votre mobile : activez-le comme ceci

Économisez de la batterie sur votre mobile avec un simple réglage dans Google Photos. Sans aucun doute, c’est une astuce très utile pour améliorer l’autonomie.

Améliorer l’autonomie du mobile est quelque chose que nous recherchons tous, car prolonger la durée de vie de la batterie nous permettra de ne pas avoir besoin du chargeur de temps en temps. La solution pour économiser la batterie se trouve peut-être dans Google Photos, la plateforme de stockage d’images dans le cloud développée par Google. Avec un seul réglage dans ce service, vous remarquerez à quel point la durée de vie de la batterie du smartphone est plus longue.

Selon l’utilisateur tuqoty sur Reddit, trois ajustements à son Samsung Galaxy S22 l’ont aidé à améliorer les performances du téléphone et également à améliorer l’autonomie. L’une d’elles consiste à désactiver la sauvegarde de Google Photos car, fonctionnant presque toute la journée, cette fonction consomme beaucoup de batterie. Ensuite, nous connaissons plus de détails sur ce réglage simple pour économiser la batterie de votre mobile.

Astuce Google Photos : comment économiser la batterie avec un simple réglage

La sauvegarde de Google Photos enregistre chaque photo au fur et à mesure que vous la prenez, de sorte que la fonction de stockage est toujours activée. Cela suppose une consommation importante de ressources, ainsi qu’une consommation de batterie tout au long de la journée. Dès lors, en désactivant la sauvegarde de Google Photos, l’utilisateur tuqoty sur Reddit a découvert que son mobile fonctionnait beaucoup mieux.

Selon cet utilisateur, il peut désormais prendre de nombreuses photos et les supprimer beaucoup plus rapidement par la suite. Le motif? Google Photos n’intervient plus à chaque fois qu’une photo est prise, le mobile a donc de meilleures performances et l’expérience utilisateur est plus fluide. De plus, la sauvegarde n’étant pas active, la consommation de la batterie du terminal est également plus faible.

6 astuces Google pour économiser la batterie de votre mobile Android

Tout comme cela a fonctionné pour cet utilisateur avec un Samsung Galaxy S22 avec un processeur Qualcomm, cela peut fonctionner pour vous sur votre téléphone. Si vous souhaitez désactiver la sauvegarde de Google Photos sur votre mobile pour gagner en autonomie, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Google Photos. Appuyez sur votre photo de profil dans le coin supérieur droit. Accédez à la section « Paramètres photo ». Allez dans « Sauvegarder et synchroniser ». Décochez l’option « Sauvegarder et synchroniser ».

De cette façon, votre mobile n’aura pas à fonctionner à chaque fois que vous prendrez une photo pour l’enregistrer dans le cloud de Google. Si vous souhaitez conserver les images enregistrées dans Google Photos, vous pouvez effectuer la sauvegarde tous les quelques jours. Une autre option consiste à enregistrer vos photos directement sur la carte microSD pour les y conserver. Bien entendu, vous pouvez également les enregistrer sur votre ordinateur ou votre disque dur, puis les transférer manuellement vers une autre plate-forme de stockage en nuage.

En ce qui concerne l’économie de batterie sur votre mobile, vous devez savoir qu’il existe d’autres paramètres que vous pouvez effectuer pour moins dépendre du chargeur. Par exemple, vous pouvez économiser de la batterie avec le paramétrage qui consiste à désactiver les cases « Recherche WiFi » et « Recherche Bluetooth » dans le terminal.