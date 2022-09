Ces fonctionnalités Apple Watch Ultra ne seront disponibles que plus tard cette année

L’Apple Watch Ultra est enfin là. Malheureusement, toutes les fonctionnalités qui feront de cet appareil le gadget parfait pour les utilisateurs de sports extrêmes ne sont pas déjà disponibles. Nous avons rassemblé toutes les fonctions promises par Apple mais il faudra encore du temps pour les présenter aux clients de l’Apple Watch Ultra.

Parcours de course: L’une des fonctionnalités les plus excitantes présentées lors de l’événement « Far Out » est la possibilité de courir contre vous-même lors d’un entraînement de course en plein air. Apple dit que cette fonctionnalité arrivera plus tard cette année et vous aidera à vous entraîner contre vos meilleures courses. Il sera disponible pour les utilisateurs d’Apple Watch Series 4 et versions ultérieures.

Application Océanic+ : si vous envisagez de faire de la plongée sous-marine à 40 mètres, vous devez attendre la sortie de l’application Oceanic+. Apple s’est associé à Huish Outdoors pour faire de l’Apple Watch Ultra un ordinateur de plongée performant. Disponible plus tard cet automne, l’application exécute l’algorithme de décompression de Bühlmann et comprend la planification de la plongée, des mesures de plongée faciles à lire, des alertes visuelles et haptiques, une limite de non-décompression, une vitesse de remontée et des conseils de palier de sécurité.

Nouveau paramètre de faible puissance : Apple Watch Ultra atteint déjà jusqu’à 36 heures lors d’une utilisation normale. Avec un nouveau réglage de faible puissance à venir plus tard cette année, il sera idéal pour une expérience de plusieurs jours, car la durée de vie prolongée de la batterie pourra atteindre jusqu’à 60 heures.

L’itinérance internationale: Une autre fonctionnalité intéressante d’Apple Watch – qui sera bientôt disponible grâce à watchOS 9 – est la possibilité d’utiliser votre montre dans n’importe quel pays grâce à l’itinérance internationale. Apple a déclaré avoir établi un partenariat avec 30 opérateurs, mais cette fonctionnalité ne fonctionne pas encore correctement pour que les utilisateurs puissent l’essayer.

Ce sont quelques-unes des fonctionnalités qui rendront l’Apple Watch Ultra encore plus utile dans un proche avenir. Jusqu’à présent, que pensez-vous de ce nouvel appareil et que comptez-vous en faire ? N’oubliez pas de partager vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

