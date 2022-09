Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur l’iPad Pro 2022

Avec l’événement Apple « Far Out » de septembre, la société s’apprête à lancer une autre génération d’iPad Pro en 2022. Plus d’un an après le lancement du modèle avec la puce M1, l’écran miniLED et la prise en charge 5G, la société est répandu pour lancer un iPad Pro encore meilleur cette année avec la puce M2.

Design et affichage : pas de modèle miniLED 11 pouces

Les rumeurs concernant un nouveau design pour l’iPad Pro 2022 ont commencé en juin 2021. Selon Bloomberg’s Mark Gurman, cet iPad pourrait comporter un dos en verre pour permettre le chargement sans fil, très probablement via MagSafe. Puis, en décembre, le journaliste a corroboré son précédent rapport.

La charge sans fil remplace le câble d’alimentation habituel par un tapis inductif, ce qui permet aux utilisateurs de recharger plus facilement la batterie de leur appareil. Il est devenu une fonctionnalité courante dans les smartphones, mais est une rareté parmi les tablettes. Apple a ajouté le chargement sans fil aux iPhones en 2017 et l’a mis à jour l’année dernière avec un système MagSafe à base d’aimants qui garantissait des vitesses de chargement plus constantes. La société teste un système MagSafe similaire pour l’iPad Pro. La charge sans fil sera probablement plus lente que de brancher directement un chargeur sur le port Thunderbolt de l’iPad, qui restera dans les prochains modèles.

En janvier 2022, Netcost-security.fr a pu découvrir qu’Apple s’était heurté à un obstacle dans ses projets de refonte de l’iPad Pro avec MagSafe. Alors que la société testait un dos plein verre sur l’iPad Pro 2022, c’est devenu un inconvénient car cela rendrait le produit plus facile à endommager et aussi beaucoup plus fragile.

Selon nos sources, la société a développé des prototypes d’iPad Pro avec un logo Apple plus grand (similaire à celui du nouveau MacBook Pro), mais celui-ci est en verre. En conséquence, la puissance serait transmise à travers le logo en verre. Le prototype possède également des aimants plus puissants pour éviter les accidents, et il prend en charge des charges à des vitesses plus rapides que MagSafe pour iPhone.

Concernant son écran, Apple conservera probablement deux tailles différentes : 11 pouces et 12,9 pouces. Bien qu’il ait été dit que le modèle 11 pouces changerait le panneau LCD pour un écran miniLED, les analystes Ross Young et Ming-Chi Actu ont déclaré qu’Apple conserverait la technologie LCD pour le plus petit iPad en raison des coûts de production élevés – même si cela pourrait passer à un écran OLED dans une itération suivante du produit.

Capacités de processeur et de stockage

Après qu’Apple ait surpris tout le monde avec l’ajout de la puce M1 sur l’iPad Pro, il est probable que l’entreprise ajoute une version améliorée de ce processeur au prochain iPad Pro 2022. Naturellement, cet iPad comporterait la puce M2, qui a été lancée avec un nouveau MacBook Pro et MacBook Air. Netcost-security.fr des sources corroborent que ce nouvel iPad comportera ce nouveau processeur. Il devrait être plus rapide que le M1, mais il ne battra pas les puces M1 Pro, Max ou Ultra.

Pour ses capacités de stockage, il est probable qu’Apple maintienne les mêmes options, car il n’y a pas de rumeurs concernant plus de 2 To de stockage, ce qui indique :

128 Go ;

256 Go ;

512 Go ;

1 To ;

2 To.

Comme Apple s’éloigne des modèles de 64 Go sur les iPhones et que tous les nouveaux Mac commencent à 256 Go, il serait logique que la société démarre l’iPad Pro 2022 avec 256 Go de stockage au lieu de 128 Go.

Batterie, 5G et nouveaux accessoires

Netcost-security.fr est en mesure de confirmer qu’Apple travaille sur un nouvel iPad Pro avec une batterie plus grande, car certains utilisateurs se plaignent que le Magic Keyboard provoque une décharge excessive de la batterie. Non seulement cela, mais comme vous l’avez déjà lu dans ce tour d’horizon, Apple est susceptible d’introduire la possibilité de charger l’iPad Pro 2022 avec un chargeur MagSafe encore plus rapide que celui disponible pour l’iPhone.

Bien qu’il n’y ait aucune rumeur sur les capacités 5G de l’iPad Pro 2022, il est probable qu’Apple apportera plus de bandes pour le prochain modèle.

D’après le blog japonais d’Apple Macotakara, basé sur des « sources fiables en Chine », le prochain iPad Pro présentera la même « conception de boîtier » et « conception de châssis » que le modèle actuel. La différence, cependant, sera les deux connecteurs à quatre broches qui seraient situés sur les « bords latéraux supérieur et inférieur ».

Le rapport spécule que ces nouveaux connecteurs pourraient « aider à alimenter les périphériques » qui se connectent au port Thunderbolt/USB-C de l’iPad Pro. Il convient également de noter qu’iPadOS 16 permettra aux fabricants d’appareils de créer des pilotes pour l’iPad avec l’ajout de la prise en charge de DriverKit. Les fabricants d’accessoires pourraient utiliser les nouveaux connecteurs à quatre broches pour faciliter ce processus.

Si tel est le cas, les accessoires actuels perdraient leur compatibilité, Apple devrait donc probablement publier un nouveau boîtier Smart Keyboard, Magic Keyboard et Folio.

Quand l’iPad Pro 2022 sera-t-il lancé ?

Netcost-security.fr croit que ce nouvel iPad sera introduit dans la seconde moitié de cette année. Bloomberg‘s Mark Gurman a dit dans son Allumer newsletter qu’Apple lancera probablement ce nouvel iPad Pro vers septembre et novembre, puis ce sera probablement vers octobre ou novembre, lors d’un événement iPad et Mac, car Apple prévoit de publier simultanément iPadOS 16 et macOS 13 Ventura.

En plus de cela, le site Web de Logitech fait déjà référence à des modèles d’iPad Pro inédits, les appelant la sixième génération. La société affirme que ces nouvelles tablettes « arriveront bientôt ».

Combien coûtera l’iPad Pro 2022 ?

L’iPad Pro 12,9 pouces 2021 a obtenu une augmentation de prix de 100 $ en raison de l’ajout de l’écran miniLED. Netcost-security.fr ne pense pas qu’Apple changera le prix des iPad Pro, principalement parce qu’il n’apportera pas de miniLED à la version 11 pouces.

128 Go : 799 $

799 $ 256 Go : 899 $

899 $ 512 Go : 1 099 $

1 099 $ 1 To : 1 499 $

1 499 $ 2 To : 1 899 $

iPad Pro 12,9 pouces avec Wi-Fi

128 Go : 1099 $

1099 $ 256 Go : 1199 $

1199 $ 512 Go : 1399 $

1399 $ 1 To : 1799 $

1799 $ 2 To : 2199 $

Au final

Jusqu’à présent, ce sont les rumeurs concernant l’iPad Pro 2022. Au fur et à mesure que nous en saurons plus, nous nous assurerons de mettre à jour cette histoire.

