Activez cette fonction pour économiser de l’espace sur votre mobile Xiaomi

Si vous avez un mobile Xiaomi, vous pouvez économiser de l’espace en activant cette option masquée sur l’appareil.

Nous allons vous montrer une astuce simple avec laquelle vous pouvez économiser beaucoup d’espace de stockage sur votre smartphone Xiaomi. Si vous avez un modèle récent de l’entreprise, il est très probable que vous ayez à votre disposition une option qui vous permette de réduire considérablement la taille des images que vous prenez avec l’appareil photo, évitant ainsi l’avertissement typique « d’espace insuffisant ». vous devez recourir aux astuces typiques pour libérer de l’espace.

Avec cette option, vous pouvez économiser plusieurs gigaoctets d’espace sur votre mobile, surtout si vous prenez beaucoup de photos et que la plupart des fichiers qui occupent de l’espace de stockage sur votre mobile sont des images.

Utilisez le format HEIF dans vos photos pour économiser de l’espace

Le processus est extrêmement simple, ce que nous allons faire, c’est essentiellement changer le format dans lequel les images sont prises, pour utiliser le format HEIF,

De cette façon, nous parvenons à réduire considérablement la taille de chaque image par rapport à un fichier JPG classique, sans perte de qualité en cours de route. Si, par exemple, un fichier JPG a un poids d’environ 7 ou 8 Mo, la même image, au format HEIF, peut avoir un poids de 3 ou 4 Mo, soit environ 50 % de moins. Dans le cas où vous avez un grand nombre d’images enregistrées dans le stockage interne de l’appareil, les économies de stockage lors de l’utilisation de ce format peuvent être considérables

Gardez à l’esprit, cependant, que l’activation du format HEIF n’affectera pas les images existantes, seulement les nouvelles. Par conséquent, il peut être judicieux de faire une sauvegarde dans le cloud des photos que vous avez déjà sur votre mobile et de les supprimer du stockage interne pour éviter qu’elles ne prennent de la place.

Cela dit, le processus pour activer la capture d’image HEIF sur votre mobile Xiaomi est le suivant :

Ouvrez l’application appareil photo de votre mobile Xiaomi. Accédez au menu des paramètres de l’application, à partir de l’icône d’engrenage dans le coin supérieur gauche. Basculez l’interrupteur qui indique « HEIF ».

Lorsque vous avez terminé, toutes les nouvelles photos seront enregistrées dans ce format. Veuillez noter, cependant, que certaines plates-formes ne prennent pas encore en charge HEIF et que vous pouvez rencontrer des problèmes de compatibilité lors du partage de fichiers. Cependant, petit à petit, HEIF gagne en popularité et le nombre de services qui ne prennent pas en charge ce format devient de plus en plus petit.