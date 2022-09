Google vous propose 10 astuces pour tirer le meilleur parti de Chrome, en découvrant des fonctionnalités que vous ne connaissiez même pas.

Avec l’utilisation croissante de la technologie dans les écoles, des outils comme Google Chrome gagnent encore plus en importance. Profitant du début du cours, Google souhaite vous aider à tirer le meilleur parti de votre navigateur Web. Comment? Vous recommander 10 astuces Google Chrome particulièrement recommandées pour les étudiants. Même si vous n’êtes pas élève, ces astuces peuvent vous être très utiles.

Les recommandations de Google nous parviennent via son site Web et, en vérité, elles nous aident à découvrir des fonctionnalités de Chrome dont nous ne connaissions même pas l’existence. Par exemple, vous pouvez regrouper différents onglets dans le même groupe pour gagner en organisation, obtenir des réponses directement depuis la barre d’adresse du navigateur ou tirer pleinement parti de l’outil Live Caption. Que vous soyez étudiant ou non, ces astuces de Google Chrome peuvent totalement changer votre façon d’utiliser le navigateur.

Ajouter plusieurs onglets au même groupe

L’une des fonctions les plus utiles de Chrome s’appelle « Groupes d’onglets » ou « Groupes d’onglets », avec un nom qui révèle déjà à quoi il sert. Si vous avez des onglets ouverts correspondant à différentes tâches et que vous souhaitez une meilleure organisation, vous pouvez regroupez chaque onglet dans des groupes différents pour faciliter leur identification. Par exemple, vous pouvez regrouper la page Wikipédia et la page Google Docs dans un seul groupe appelé « Historique des travaux ».

Lors de la création de chaque groupe, vous pouvez choisir une couleur et un nom qui vous permettront de reconnaître chaque groupe en un coup d’œil. Pour créer un groupe, il vous suffit de faire un clic droit sur un onglet et de sélectionner l’option « Ajouter un onglet au nouveau groupe ». Sélectionnez la couleur et le nom, puis répétez le processus avec le reste des onglets que vous souhaitez ajouter à l’ensemble.

Rouvrir les onglets accidentellement fermés

Nous avons tous eu l’expérience de fermer accidentellement un onglet Google Chrome que nous utilisions. Cependant, cela a une solution simple, il vous suffit d’appuyer sur les touches Ctrl + Maj + T pour ouvrir automatiquement le dernier onglet que vous avez fermé. Une autre option consiste à entrer dans la section Historique, où vous trouverez tous les onglets que vous avez récemment visités.

Activer la fonction Live Caption

Si vous travaillez dans la bibliothèque et que vous avez oublié vos écouteurs, ou si vous êtes juste dans un endroit où vous ne pouvez pas lire l’audio d’une vidéo, la meilleure solution que vous puissiez trouver s’appelle Live Caption. Cet outil se charge de sous-titrer toutes les vidéos lues sur votre appareil, de celles des réseaux sociaux à celles des plateformes telles que YouTube.

Pour le moment, cette fonction n’est disponible qu’en anglais, vous ne pourrez donc en profiter que pour les vidéos dans cette langue. Si vous souhaitez l’activer, accédez à Paramètres > Accessibilité et activez l’option « Sous-titres automatiques ». Bien sûr, cet outil est très utile pour les utilisateurs malentendants.

Obtenez des réponses à partir de la barre d’adresse

Gagnez du temps lorsque vous effectuez des calculs et d’autres opérations à l’aide de la barre d’adresse de Google Chrome. Par exemple, si vous écrivez « 3+3 », vous verrez le résultat de l’opération, sans même avoir à appuyer sur le bouton Entrée. En plus des comptes tels que l’addition ou la multiplication, à partir de la barre d’adresse, vous pouvez également trouver la réponse aux questions de base ou à la conversion de devises, par exemple.

Vérifiez vos paramètres de sécurité

Une grande partie des améliorations apportées à Google Chrome sont axées sur la sécurité et la confidentialité, dans le but que les utilisateurs puissent naviguer en toute tranquillité d’esprit. Parmi les astuces proposées par Google figure l’activation de « Safe Browsing », un outil chargé d’envoyer des avertissements sur les dangers possibles tels que les logiciels malveillants, les extensions dangereuses, le vol d’identité ou les sites Web considérés comme dangereux par Google.

S’il est disponible sur votre appareil, vous trouverez la possibilité d’activer la fonctionnalité de navigation sécurisée dans Paramètres > Confidentialité et sécurité. Sans aucun doute, il s’agit d’une couche de sécurité et de confidentialité très utile pour protéger vos données ainsi que la sécurité de vos appareils.

Activer la synchronisation entre les appareils

L’un des grands avantages de l’utilisation de Google Chrome est qu’il vous permet d’activer la synchronisation entre différents appareils afin que vous puissiez reprendre la lecture sur votre mobile que vous avez laissée sur votre ordinateur, ou consulter le Web enregistré dans les favoris de votre tablette. Si vous utilisez votre compte depuis différents appareils, l’activation de la synchronisation facilitera grandement votre travail. Lorsque vous ne vous en souciez pas, vous pouvez facilement le désactiver à partir des paramètres de votre compte.

Rechercher des termes directement à partir du texte

Si vous lisez un texte sur l’ordinateur et avez des doutes sur le sens d’un terme, vous pouvez le rechercher directement. Il vous suffit de sélectionner le texte et, lorsqu’il est en surbrillance, de cliquer dessus avec le bouton droit de la souris. Dans le menu des options qui apparaît, vous trouverez l’option « Rechercher X dans Google ». Cliquez dessus et vous accéderez automatiquement à un onglet avec la recherche.

Ouvrir un nouveau document à partir de la barre d’adresse

Une autre des astuces Google Chrome fournies par Google nous informe sur la possibilité d’effectuer certaines actions directement depuis la barre d’adresse. Par exemple, vous pouvez ouvrir un nouveau document dans Google Docs ou une nouvelle feuille de calcul dans la plateforme de l’entreprise. Recherchez simplement, par exemple, « doc.new » pour accéder directement à un nouveau document dans Google Docs.

Enregistrez les mots de passe de tous vos comptes

Compte tenu de la multitude de services numériques que nous utilisons aujourd’hui, se souvenir du mot de passe pour chacun d’eux peut être très difficile, surtout si vous utilisez des mots de passe différents. Pour cette raison, Google dispose d’un gestionnaire de mots de passe qui se charge de les mémoriser pour vous. Lorsque vous entrez le mot de passe dans un nouveau service, le navigateur vous demandera si vous souhaitez vous en souvenir pour l’avenir.

De plus, Google dispose d’un outil utile qui vous indique si votre mot de passe a été divulgué. Chaque fois que l’entreprise détecte que votre mot de passe a été inclus dans une violation de données, elle vous en informera afin que vous puissiez le modifier immédiatement.

Utiliser les extensions Google Chrome

Enfin, Google vous recommande d’utiliser ses extensions, car elles sont très utiles pour augmenter les fonctionnalités du navigateur. À partir de la section des extensions du Chrome Web Store, vous pouvez entrer dans le catalogue pour trouver les outils qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez télécharger des extensions comme Todoist, une application de liste très utile pour organiser votre vie personnelle et professionnelle.