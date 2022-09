Ce mobile Xiaomi est le best-seller de la semaine et n’a pas besoin d’avoir la 5G

Le terminal Redmi a également été parmi les mieux évalués à l’heure actuelle pour de nombreuses raisons.

La 5G étant toujours mise en œuvre aujourd’hui, de nombreuses personnes optent pour un smartphone avec une bonne couverture 4G plutôt qu’un smartphone intégrant les dernières avancées en matière de connectivité. Jusqu’à d’ici 5 ans (plus ou moins), nous n’aurons pas vraiment implémenté la 5G dans tous les tarifs de téléphonie mobile, c’est pourquoi des terminaux comme le Xiaomi Redmi Note 11S sont parmi les meilleurs vendeurs aujourd’hui.

C’est un terminal que je recommande vivement à ma famille et mes amis, ceux qui ne veulent pas dépenser beaucoup d’argent sur un mobile, car il a tout pour travailler à haute performance dans la grande majorité des tâches qui peuvent être demandées de lui . De plus, cette semaine, il a un super prix sur Amazon, autour de 200 euros. Dans le magasin Xiaomi, nous l’avons réduit, bien qu’un peu moins.

Le Xiaomi le plus recommandé pour 250 euros ou moins

Dans l’équipe, nous avons analysé en son temps la version de base du Xiaomi Redmi Note 11 et nous avons également pu jouer avec l’édition avec connectivité 5G de ce modèle 11S. Aucun de ces modèles n’a rien à envier au Redmi Note 11S avec 4G, et je vais vous dire pourquoi :

Performances et puissance : c’est un terminal milieu de gamme, et à ce titre, il offre des performances au niveau des meilleurs, en utilisant des matériaux moins premium. Ce Redmi Note 11S a la puissance du processeur MediaTek Helio G96 de 12 nm qui fonctionne à une vitesse de 2,05 GHz et est accompagné de la puce graphique ARM Mali-G57 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible avec des cartes micro SD. Dans l’application de performance Antutu, il marque actuellement plus de 300 000 points.

Batterie : Comme tous les téléphones du catalogue Xiaomi Redmi Note, nous avons dans ce modèle une grosse batterie de 5 000 mAh qui nous durera facilement 2 jours d’utilisation, notamment grâce à l’efficacité énergétique de son CPU. De plus, nous avons un support de charge rapide jusqu’à 33W.

Écran : en plus du processeur basse consommation, ce panneau Full HD+ Amoled de 6,43 pouces aide, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 1 000 nits de luminosité maximale et la technologie HDR. Vous obtiendrez les seuls noirs purs avec un écran Amoled.

Section photographique : malgré son petit prix, nous avons une caméra arrière quadruple composée d’un capteur principal 108 MP f/1.9 signé Samsung, d’un grand angle Sony 118° et d’un objectif mode portrait 8 MP, 2 MP et macro 2MP. Nous avons beaucoup de zoom à faire, un enregistrement stable en 1080p à 60 ips et un ralenti à 120 ips. Sa caméra frontale est un objectif Sony de 16 MP qui fonctionne parfaitement.

En plus de toutes ces fonctionnalités qui devraient suffire à n’importe qui pour acheter ce super smartphone Xiaomi, il a d’autres charmes qui finissent par convaincre. Par exemple, le fait d’être un mobile très fin avec 8,1 mm d’épaisseur et 179 grammes de poids, qu’il est résistant à l’eau et à la poussière avec certificat IP53, qu’il monte des haut-parleurs stéréo compatibles avec HiFi, ou qu’il a le lecteur de empreinte digitale située sur le côté droit de l’appareil. Une autre raison, en plus de ne pas avoir la 5G inutile, est d’avoir un port casque, NFC, WiFi 5, Bluetooth 5.0, infrarouge, radio FM, Dual SIM et GPS.

