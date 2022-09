Travaux pratiques avec Apple Watch Ultra : premières impressions et galerie

Apple Watch Ultra est là et je viens de déballer la mienne. Suivez mes premières impressions sur le portable en titane de 49 mm d’Apple qui présente un tout nouveau design, un écran plus grand et bien plus encore. Je vais creuser ce que ça fait en termes de taille par rapport à l’Apple Watch de 45 mm, le poids, les boutons, l’Alpine Loop, et plus encore.

• Pour référence, j’ai un poignet plus petit qui mesure environ 6,5 pouces autour de et je viens de l’Apple Watch Series 7 de 45 mm •

Premières impressions sur Apple Watch Ultra :

Globalement

Il est nettement plus grand et plus bloquant que l’Apple Watch 45/44 mm et j’aime ça 😁 Avec cela vient une sensation vraiment solide Je l’apprécie le plus avec un groupe qui se connecte directement à l’Ultra par rapport à un bracelet/groupe avec cosses (Solo Loop vs Alpine Loop)

😁 Le bord de l’écran plat ajoute à la sensation de grande taille, mais offre également une expérience d’affichage merveilleuse – il vous attire vraiment visuellement

C’est d’une légèreté impressionnante !

Le bouton latéral est très cliquable – beaucoup plus cliquable que ma série 7 ou toute autre Apple Watch précédente

Digital Crown est bien protégé mais prend aussi un peu de temps pour s’y habituer

Le nouveau bouton Action est vraiment pratique, un super ajout !

Boucle alpine

Plus doux à l’intérieur que ce à quoi je m’attendais

Le matériel en titane est super léger et correspond naturellement parfaitement à l’Ultra

De nombreuses boucles garantissent un ajustement précis

J’adore la couleur orange vif

Les cosses extérieures en font un ajustement plus volumineux, en particulier pour ceux qui ont des poignets plus petits

Petites bouchées

Le câble de charge de la montre tressé est très agréable avec un accent métallique sur la rondelle elle-même

La boîte et le livret Ultra sont magnifiques

Les visages de la montre apparaissent vraiment sur le grand écran

Le nouveau cadran de la montre Wayfinder a une animation soignée lorsque vous levez le poignet pour regarder

La rotation numérique de la couronne pour accéder rapidement au mode sombre rouge est vraiment pratique

J’aime aussi beaucoup l’ajustement parfait avec le groupe sport Solo Loop d’Apple

Que pensez-vous de l’Apple Watch Ultra ? En as-tu eu un toi aussi ? Ou envisagez-vous d’en choisir un ou êtes-vous définitivement en train de sauter? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Pour une ventilation détaillée de la nouvelle gamme Apple Watch, consultez notre guide complet et plus de couverture :

Apple Watch Ultra vs Series 8, SE : comparaison approfondie de la nouvelle gamme

PSA : la fonctionnalité de l’ordinateur de plongée Apple Watch Ultra n’est pas encore disponible

Voici un aperçu de l’Apple Watch Ultra avec certains des groupes les plus populaires [Video]

Ajoutez Netcost-security.fr à votre flux Google Actualités.

Actualités de Google Actualités de Google

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :