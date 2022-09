Fuite de la taille de l’écran et des options de stockage de la première tablette Pixel de Google

Deux nouveaux détails sur ce qui sera la première tablette Pixel de Google ont été divulgués : nous connaissons maintenant la taille de son écran et les options de stockage interne avec lesquelles elle arrivera sur le marché.

Au cours de la dernière Google I/O, de nombreuses nouvelles intéressantes ont été présentées. L’une des nombreuses choses qui ont été présentées était la première tablette Pixel, dont on a pu voir son design et dont Google nous a déjà offert quelques petits détails pour nous ouvrir la bouche.

Eh bien, comme indiqué dans 91Mobiles, une fuite révèle la taille de son écran et ses options de stockage. Non seulement cela revigore l’intérêt déjà manifesté pour le nouvel appareil de Google lors de sa dernière conférence, mais cela indique que Mountain View est sérieux au sujet des tablettes.

Ce sont les spécifications divulguées de la tablette Pixel

Grâce au leaker Kuba Wojciechowski, nous avons appris que la nouvelle Pixel Tablet aura un écran de 10,95 pouces. Apparemment, ces détails ont été révélés dans le cadre des tests de validation que Google exécute actuellement, ce qui indique que la conception ne sera plus modifiée. Cela indique également que Google s’assure que tout fonctionne comme il se doit avant de faire une annonce officielle.

La fuite révèle également que la tablette Pixel aura deux variantes : une variante de 128 Go et une variante de 256 Go. Il est également dit que la tablette prendra en charge le Wi-Fi 6 et qu’il y aura un support pour un crayon dans le style du S-Pen de Samsung, bien qu’il n’y ait pas d’images de cela pour accompagner la fuite.

Au cours de la phase de test menée par Google, certaines unités ont apparemment été expédiées en Inde. Cela indique que Google prévoit également de lancer l’appareil là-bas. Il indique également que le Big G a un regain d’intérêt pour le pays le plus peuplé de la planète, qu’il a déjà reçu les Google Pixel 6a (que nous analysions déjà à l’époque) et qu’il recevra les prochains Google Pixel 7 et 7. Pro.

Ma première collaboration avec @91mobiles est en place, révélant de nouveaux détails sur la tablette Pixel, y compris la taille de l’écran, les options de stockage, quelques informations sur les accessoires et plus encore ! Allez le lire ici : https://t.co/bFqe7Fm2CP – Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) 23 septembre 2022

En dehors de ces détails, on ne sait pas encore grand-chose. Google avait déjà révélé à l’époque que l’appareil monterait un processeur Tensor, la puce propriétaire du Mountain View. Il est également officiellement connu que la tablette possède des connecteurs magnétiques à l’arrière, elle pourra donc probablement être attachée à un dock. Dans des médias tels que Android Police, il est révélé qu’une autre fuite indique que la tablette Pixel sera l’un des premiers appareils à exécuter uniquement des applications 64 bits.

Il reste encore beaucoup de temps avant d’avoir plus de détails officiels, d’autant plus que le lancement de la tablette Pixel est prévu pour 2023. Nous connaîtrons probablement plus de détails bientôt ; tout le monde sait que Google n’est pas très doué pour garder les secrets.