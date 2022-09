Samsung a créé un gigantesque Galaxy Z Flip4 qui est aussi une machine à griffes

Samsung a installé une gigantesque machine à griffes sous la forme du Galazy Z Flip 4 avec laquelle les utilisateurs peuvent gagner divers prix.

Les fabricants de téléphones mobiles conçoivent parfois des stratégies publicitaires extravagantes qui, à de nombreuses reprises, finissent par faire la une des médias. A cette occasion et d’après ce qui nous vient de SAMMobile, la firme coréenne a construit une machine à griffes géante.

Cela en soi ne serait rien de remarquable, si ce n’était du fait que cette machine est basée sur l’un des modèles les plus aboutis de la firme : le Samsung Gaalaxy Z Flip 4, dont nous vous avons déjà proposé une analyse complète il y a quelque temps. depuis. La machine offre aux utilisateurs la possibilité de gagner des prix liés à la série Galaxy.

Où pouvez-vous jouer et que pouvez-vous gagner avec cette machine ?

Ce géant Samsung Galaxy Z Flip 4 a été installé dans la ville néerlandaise d’Utrecht, et sera opérationnel jusqu’à demain, samedi. Aujourd’hui, il peut être joué jusqu’à 18h00, tandis que demain, il peut être joué jusqu’à 14h00.

Les joueurs qui contrôlent le téléphone géant peuvent gagner des tablettes, des casques sans fil, des montres intelligentes et même le Samsung Galaxy Z Flip 4 lui-même (c’est-à-dire celui de taille normale). Il semble également que tenter sa chance soit gratuit, donc ceux qui vont tenter leur chance n’auront pas à laisser un salaire en essayant.

Compte tenu de la qualité de certains des produits qui peuvent être gagnés à ce jeu (il suffit de rappeler l’intérêt suscité par les Galaxy Watch 5 et 5 Pro), il est à supposer que les files d’attente pour contrôler la griffe seront assez longtemps. Cependant, vous pouvez obtenir un bon appareil Samsung pour zéro euro, donc ça vaut le coup d’essayer.

Cette installation intervient un mois après la commercialisation aux Pays-Bas du Samsung Galaxy Z Flip 4. Rappelons que les prix de départ de l’appareil oscillent entre 1 099 € pour la variante 128 Go, 1 159 € pour le 256 et 1 279 € pour le 256 Go, avec quatre couleurs de base au choix.