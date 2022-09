Enfin : tout est prêt pour que vous puissiez également utiliser WhatsApp sur une tablette

L’option d’utiliser WhatsApp sur une tablette se rapproche de plus en plus : la dernière version de l’application inclut déjà l’option.

Pendant des années, des milliers d’utilisateurs de WhatsApp ont fantasmé sur la possibilité d’utiliser l’application de messagerie sur leurs tablettes. Cependant, l’entreprise a décidé de ne pas répondre aux souhaits de sa communauté d’utilisateurs, ne leur laissant que la possibilité de recourir à des méthodes alternatives pour utiliser WhatsApp sur les tablettes, comme l’option qui consiste à utiliser WhatsApp Web.

Cependant, nous savons depuis longtemps que cela est sur le point de changer. Avec l’arrivée du mode multi-appareils sur WhatsApp, la porte s’est ouverte à la possibilité d’une version officielle de WhatsApp pour les tablettes. Une possibilité qui semble aujourd’hui plus plausible que jamais, puisque WABetaInfo a découvert que la dernière version bêta de WhatsApp pour Android incluait déjà la possibilité d’associer un même compte à un téléphone mobile et à une tablette.

Le « Mode Compagnon » de WhatsApp vous permettra d’avoir le même compte sur un mobile et une tablette

Il y a quelques mois, nous vous parlions de l’arrivée du « Mode Compagnon » sur WhatsApp. Il s’agissait d’une fonction visant à permettre l’utilisation d’un même compte sur deux mobiles simultanément.

D’après ce que l’on sait maintenant, WhatsApp a continué à travailler sur cet outil et a maintenant ajouté l’option d’utiliser le « mode compagnon » de WhatsApp pour associer le compte à une tablette. Comme on peut le voir sur la capture d’écran, l’interface utilisateur est adaptée au format tablette, et permet à l’utilisateur de scanner le QR code avec l’appareil principal pour pouvoir associer son compte.

Lors de la connexion, WhatsApp vous permettra de transférer l’historique des discussions sur la tablette et de commencer à utiliser l’application de messagerie sur l’appareil, sans que le smartphone principal ne soit connecté à Internet.

Le « Mode Compagnon » permettra d’associer jusqu’à quatre appareils simultanément au même compte WhatsApp. Pour l’instant, oui, il n’y a pas de version spécifique de WhatsApp pour les appareils iPad, mais il est possible de télécharger WhatsApp sur n’importe quelle tablette Android.