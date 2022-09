L’application pour avoir Dynamic Island gratuitement sur n’importe quel Android est maintenant disponible sur Google Play

Avoir l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro sur son mobile Android est désormais beaucoup plus facile (et gratuit).

C’est l’un des phénomènes du moment, et il n’est pas surprenant que les développeurs d’applications profitent de l’occasion pour créer leurs propres alternatives à l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro compatible avec Android. Il y a quelques jours à peine, nous avons déjà apporté l’une des premières applications à offrir cette fonction, et maintenant nous allons passer en revue une autre option beaucoup plus complète, qui peut être téléchargée gratuitement sur n’importe quel smartphone Android via Google Play.

Son nom est DynamicSpot, et c’est une nouvelle application créée par le même développeur qui est à l’origine des célèbres applications qui permettent de configurer une icône de notification autour du trou dans l’écran de certains mobiles.

DynamicSpot profite du trou dans l’écran pour vous montrer des notifications

Contrairement à la première application qui simulait l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro, celle-ci sert à afficher des notifications en profitant de l’interface autour du trou à l’écran. Il permet également un accès rapide aux notifications elles-mêmes et vérifie d’autres informations pertinentes, telles que l’état de charge du téléphone.

Une fois téléchargée, l’application demandera une série d’autorisations nécessaires pour pouvoir accéder aux notifications et dessiner du contenu par-dessus d’autres applications. Enfin, il nous demandera de choisir quelles applications peuvent afficher des notifications autour du trou de l’écran du smartphone.

En plus d’afficher des notifications, DynamicSpot vous permet également de visualiser son contenu en appuyant longuement sur l’interface autour du trou, ou d’accéder à l’application elle-même avec une pression rapide. Il sera également possible de voir le niveau de la batterie à tout moment lorsque le chargeur est connecté, ou de contrôler la lecture de contenu multimédia.

L’application est téléchargeable gratuitement et est compatible avec la plupart des smartphones avec un trou au centre de l’écran. Il ne contient pas de publicités, mais il est possible de débourser 3,99 euros pour débloquer toutes les fonctionnalités qu’il propose.

