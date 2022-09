Google dévoile le design et les visages de la Pixel Watch dans une nouvelle vidéo

Zoom sur la Pixel Watch avant sa présentation, grâce à sa nouvelle vidéo promotionnelle

Il reste un peu moins de deux semaines pour assister à la présentation officielle de la nouvelle famille d’appareils made by Google, formée par Google Pixel 7 et Pixel Watch. Mais, jusqu’à ce que ce moment arrive, l’entreprise ne semble pas prévoir de cesser de nous montrer des détails sur son nouveau portefeuille de produits.

A cette occasion, il a décidé de publier une nouvelle vidéo où il nous laisse jeter un œil à la Google Pixel Watch, sa première montre intelligente avec Wear OS, dans les moindres détails, y compris son apparence physique complète et certaines des sphères qui seront inclus avec elle.

Gorilla Glass, acier inoxydable et nouveaux visages pour la Pixel Watch

Bien que la vidéo ne dure que 51 secondes, il est possible d’extraire des informations pertinentes sur la nouvelle montre Google qui est sur le point d’arriver. Sur son dos, vous pouvez lire la sérigraphie qui indique l’inclusion de Gorilla Glass visant à protéger votre écran, en plus de l’utilisation de l’acier inoxydable comme matériau de construction du boîtier de la montre. L’inclusion d’un lecteur de fréquence cardiaque est également confirmée.

La montre est présentée dans plusieurs de ses différentes couleurs, dont l’or, l’argent et le noir, avec différentes combinaisons de bracelets, tous en silicone et disponibles en deux nuances de vert et de noir.

Por primera vez, además, Google nos ha permitido echar un vistazo a algunas de las diferentes esferas que vendrán incluidas en el reloj, todas ellas con un estilo simple que combina con la estética del wearable, y elementos de la interfaz Google Material 3 en algunas d’elles.

La Google Pixel Watch sera présentée le 6 octobre avec les Pixel 7 et 7 Pro. Son prix aux États-Unis devrait être de 349 $, un chiffre qui la placerait au-dessus des modèles concurrents comme la Samsung Galaxy Watch 5 dans sa Version « non Pro », mais en retard sur la dernière génération d’Apple Watch.

Pour le moment, il n’est pas clair si Google prévoit de lancer sa montre en France dans un premier temps, ou si elle pourrait arriver plus tard, comme cela s’est produit avec les produits précédents de l’entreprise.