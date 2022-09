Microsoft publie Windows 11 Build 22621.607 avec une tonne de correctifs

Microsoft lance une grande mise à niveau incrémentielle vers la mise à jour Windows 11 2022 (version 22H2). La nouvelle version est étiquetée avec le numéro de version 22621.607 et est disponible pour ceux qui exécutent la mise à jour Windows 11 2022 avec le canal de prévisualisation de la version choisi dans le programme Windows Insider. Et la meilleure chose à faire est qu’il résout une multitude de problèmes sur Windows 11, lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle mise à jour.

La meilleure chose à propos de cette mise à niveau est qu’elle apporte également les fonctionnalités publiées récemment au canal bêta avec un numéro de version 22622.601. En dehors de cela, la mise à jour résout le problème d’échec de la mise à jour du Microsoft Store, le problème de signature des applications Microsoft Store et Microsoft Office 365, la mise à jour de la date de début de l’heure d’été au Chili, les améliorations apportées au service de recherche Windows, le gestionnaire de tâches a cessé de fonctionner sur clair et sombre. mode, et plus encore.

Selon les notes de version partagé par Microsoftla mise à jour résout le rechargement de la session des onglets en mode IE, le problème de la file d’attente d’impression en double, l’ajout de contenu Widgets plus dynamique à votre barre des tâches avec un badge de notification, etc.

Voici la liste complète des modifications apportées à la mise à jour Windows 11 build 22621.607.

Nous avons résolu un problème qui affectait certaines applications qui n’étaient pas signées par le Microsoft Store. Vous devez les réinstaller après avoir mis à niveau le système d’exploitation.

Nous avons résolu des problèmes qui entraînaient l’échec des mises à jour du Microsoft Store.

Nous avons résolu un problème qui vous empêchait de vous connecter à diverses applications Microsoft Office 365. Cela affecte Outlook, Word, Teams, etc.

Nous avons mis à jour la date de début de l’heure d’été au Chili. Elle débutera le 11 septembre 2022 au lieu du 4 septembre 2022.

Nous avons résolu un problème affectant le service Windows Search. Cela ralentit la progression de l’indexation du service.

Nous avons corrigé un problème qui affectait certains processeurs. Ce problème se produit lorsque vous activez les protections Hyper-V et d’accès direct à la mémoire (DMA) du noyau.

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’adresse IP statique d’un réseau. Le problème rend la configuration de l’adresse IP statique incohérente. Pour cette raison, NetworkAdapterConfiguration() échoue sporadiquement.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le Gestionnaire des tâches. Il cesse de fonctionner lorsque vous basculez entre les modes clair et sombre ou modifiez la couleur d’accentuation.

Nous avons résolu un problème affectant la police de trois caractères chinois. Lorsque vous mettez ces caractères en gras, la taille de la largeur est incorrecte.

Nous avons résolu un problème affectant les pilotes graphiques qui utilisent d3d9on12.dll.

Nous avons réduit la puissance utilisée par le protocole de configuration dynamique de l’hôte sur certains appareils lorsqu’ils sont en mode veille.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les URL générées par JavaScript : les URL. Ces URL ne fonctionnent pas comme prévu lorsque vous les ajoutez au menu Favoris en mode IE.

Nous avons corrigé un problème qui obligeait les onglets du mode IE d’une session à se recharger.

Nous avons corrigé un problème affectant window.open en mode IE.

Nous avons résolu un problème qui ouvrait avec succès une fenêtre de navigateur en mode IE pour afficher un fichier PDF. Plus tard, la navigation vers un autre site en mode IE dans la même fenêtre échoue.

Nous avons résolu un problème qui affectait l’éditeur de méthode d’entrée (IME) de Microsoft en japonais. La reconversion de texte échoue lorsque vous utilisez certains bureaux virtuels tiers.

Nous avons corrigé un problème qui pouvait empêcher une application de répondre. Cela peut se produire lorsque la file d’attente d’entrée déborde.

Nous avons corrigé un problème qui affectait les visualiseurs XML Paper Specification (XPS). Cela peut vous empêcher d’ouvrir des fichiers XPS dans certaines langues autres que l’anglais. Ceux-ci incluent certains encodages de caractères japonais et chinois. Ce problème affecte les fichiers XPS et Open XPS (OXPS).

Nous avons résolu un problème qui créait une file d’attente d’impression en double. Pour cette raison, la file d’attente d’impression d’origine cesse de fonctionner.

Nous avons résolu un problème qui pouvait contourner les règles MSHTML et ActiveX pour Windows Defender Application Control (WDAC).

Nous avons corrigé un problème qui affectait l’interface utilisateur de Miracast. Parfois, il se ferme trop tôt lorsque vous diffusez vers des appareils qui utilisent le DeviceObjectType:Aep.

Nous avons ajouté du contenu Widgets plus dynamique à votre barre des tâches avec des badges de notification. Lorsque vous ouvrez le tableau Widgets, une bannière apparaît en haut du tableau. Il fournit plus d’informations sur ce qui a déclenché le badge de notification.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le gestionnaire de compte SharedPC. Le problème l’empêche de supprimer de nombreux comptes lors du nettoyage.

Nous avons résolu un problème qui empêchait LogonUI.exe de fonctionner. Pour cette raison, vous ne pouvez pas fermer l’écran de verrouillage pour afficher l’écran des informations d’identification.

Nous avons résolu un problème qui affectait les appels Dual SIM. Si vous ne sélectionnez pas de carte SIM sur votre téléphone et lancez un appel sur votre appareil, la fonctionnalité Double SIM ne fonctionne pas.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le FindNextFileNameW() Il pourrait y avoir une fuite de mémoire.

Nous avons corrigé un problème qui affectait robocopy. Robocopy ne parvient pas à définir un fichier sur la bonne heure de modification lors de l’utilisation de /IS

Nous avons corrigé un problème qui affecte cldflt.sys. Une erreur d’arrêt se produit lorsqu’il est utilisé avec Microsoft OneDrive.

Nous avons résolu un problème qui affectait les profils d’utilisateurs itinérants. Après vous être connecté ou déconnecté, certains de vos paramètres ne sont pas restaurés.

Nous avons corrigé un problème qui affecte le service LanmanWorkstation. Il y a une fuite de mémoire lorsque vous montez un lecteur réseau.

Si vous êtes un initié de Windows 11 dans le canal de prévisualisation des versions et déjà sur la version 22H2, vous obtiendrez cette nouvelle version 22621.607 sur votre PC. Vous pouvez également vérifier la mise à jour manuellement dans Paramètres > Mise à jour Windows. Et une fois que vous cliquez sur vérifier les mises à jour, il affichera la nouvelle version que vous pouvez télécharger et installer sur votre PC. Ou vous pouvez suivre ce guide.

