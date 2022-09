Xiaomi lance un nouveau four à air chaud que vous voudrez dans votre cuisine

Xiaomi présente le nouveau MIJIA Smart Air Fryer 30L sur ses plateformes de financement participatif en Chine, un four à air connecté et hautement performant qui vous permettra de cuisiner plus rapidement, plus facilement et plus sainement.

Xiaomi avait déjà occasionnellement des produits similaires tels que le Smart Air Fryer Pro 4L, et il semble que le géant de Haidian veuille maintenant élargir sa gamme de petits appareils avec un autre four à air qui, dans son cas, n’est pas si petit.

En effet, cette MIJIA Smart Air Fryer 30L, qui est déjà disponible sur les plateformes de financement participatif de Xiaomi en Chine, a une capacité non négligeable de 30 litres, ce qui lui permet d’avoir jusqu’à cinq couches pouvant être actionnées simultanément pour cuire et cuire.

Selon les fiches techniques publiées par Xiaomi, trois couches sont destinées à la cuisson et deux autres couches permettent la cuisson dans cette friteuse, dont la couche supérieure peut émettre de l’air chaud avec un ventilateur jusqu’à 2000 tours par minute, en plus de monter six autres tubes qui aident l’air circule parfaitement dans toutes les parties du four.

Son design est comme tous les produits Xiaomi, très blanc, très simple, très minimaliste et très fonctionnel, sans fioritures et avec tout le nécessaire pour que le produit offre ce que l’utilisateur attend à un prix très juste. Cela a toujours été l’ADN de l’entreprise de Lei Jun.

Dans la galerie suivante, vous pouvez voir les images publiées en Chine :

Comme GizmoChina nous l’a dit, dans cette friteuse MIJIA Smart Air Fryer 30L, il n’est pas nécessaire de retourner les aliments pour les cuire, car les six tubes de cuisson sont stratégiquement situés en haut et en bas afin que la chaleur soit répartie partout sans complications majeures.

De plus, lorsque le four cuit avec de l’air à grande vitesse, l’appareil est capable d’améliorer le dégraissage des aliments jusqu’à 15 %, contribuant ainsi à rendre les aliments plus croustillants et plus sains, à faible teneur en matières grasses.

Le four atteint des températures allant jusqu’à 220 degrés Celsius, il dispose d’un écran OLED de 1,32 pouces sur son bouton de commande intuitif, et deux touches tactiles nous permettent de moduler le fonctionnement de l’appareil de manière très simple. Il dispose même de contrôles de température indépendants pour le haut et le bas grâce à deux sondes NTC, qui peuvent être réglées individuellement pour éviter que nos aliments ne brûlent ou ne brunissent plus d’un côté que de l’autre.

C’est un four très performant, avec un contrôle individuel de la température dans la zone supérieure et inférieure et différents modes de fonctionnement, également connecté et avec la possibilité d’accéder aux recettes dans le cloud… Et il ne coûte que 130 euros environ !

Et comme on peut s’y attendre d’un produit Xiaomi avancé, il dispose d’une connectivité NFC et d’un accès aux recettes dans le cloud, d’un contrôle vocal via Xiao AI et d’une compatibilité avec la plate-forme en ligne MIJIA du géant chinois.

Enfin, il faut savoir pour finir de se convaincre qu’il dispose également d’autres modes de fonctionnement supplémentaires comme la fermentation, la conservation de la chaleur, la décongélation des aliments, etc…

Combien ça coûte? Eh bien, en Chine, le MIJIA Smart Air Fryer 30L a fixé ses prix à 899 yuans, soit environ 130 euros au taux de change actuel, bien que depuis le 21 septembre, une période de remise soit ouverte pour les lève-tôt qui permettra aux utilisateurs chinois de l’acheter. pour 749 yuans, soit ce qui revient au même, environ 106 euros plus qu’attrayants.

Si vous en voulez aussi un, faites la queue et armez-vous de patience, car il faudra sûrement beaucoup de temps pour atteindre les magasins officiels Xiaomi en France.

