Vivo X80 Lite 5G : le milieu de gamme de Vivo se prélasse, change de couleur et prend des portraits super nets

Découvrez tous les détails du nouveau vivo X80 Lite 5G, le pari vedette de la coupe moyenne du fabricant chinois qui offre des performances à la hauteur, de meilleures finitions et un dos qui change de couleur.

Il y a plusieurs mois, je vis nous avait présenté les X80 et X80 Pro comme ses gros paris pour 2022, même si être dans la coupe la plus premium du marché n’était pas suffisant pour un constructeur qui veut continuer à se positionner en Europe, et qui présente maintenant nous avec ce nouveau vivo X80 Lite 5G pour nous démarquer également parmi les mobiles les plus abordables.

Dans ce cas, nous parlons d’un téléphone destiné au milieu de gamme et qui coûtera entre 400 et 500 euros, tout en conservant le nom noble de la série X80, et que pour se démarquer, il nous montre son chipset Dimenity 900 avec 5G connectivité en plus de ce design différentiel déjà caractéristique du constructeur de Dongguan, réutilisant l’arrière du vivo V23 5G capable de changer de couleur cette fois dans des tons entre l’orange et le jaune en fonction de la lumière.

Non seulement cela, et c’est que vivo a également opté pour la photographie mobile avec des performances supérieures à la moyenne, avec un capteur principal de 64 mégapixels avec stabilisateur OIS et un autre capteur frontal de 50 MP avec autofocus qui promet de nous faire des portraits super nets, bien que dans son étui sans la signature ZEISS que ses frères aînés présentent fièrement.

Les ingénieurs vivo sont toujours déterminés à atteindre notre « Perfect Capture », et avec ce slogan, nous continuons à découvrir des smartphones très attractifs tant en termes de design que de performances, dans ce cas également avec une approche très équilibrée qui nous permettra d’approcher la série X80 de vivo à de nombreux autres utilisateurs.

Mais ne nous amusons plus, commençons par l’importance de vous présenter tout ce que nous offre ce nouveau vivo X80 Lite 5G, à partir du tableau habituel des caractéristiques techniques, dont nous savons qu’il est ce que tout le monde recherche avant d’acheter un nouveau smartphone… _ On le voit ensemble ?

Fiche technique et spécifications

Vivo X80 Lite 5G Fiche technique et spécifications Dimensions 159,2 x 74,2 x 7,8 (mm) Poids 186(g) Filtrer AMOLED 6,44 pouces, HDR10+, 90 Hz, 1 300 nits (crête) densité de pixels FHD+ (2 404 x 1 080 pixels), 409 ppp, format d’image 20:9 Processeur MediaTek Dimensity 900 (6 nm), octa-core @ 2,4 GHz et GPU ARM Mali-G68 MC4 RAM 8 Go Stockage 256 Go Système opératif Android 12, touche amusante 12 connectivité 5G SA/NSA (double SIM), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac double bande, aGPS, Bluetooth 5.2 LE, NFC, USB Type-C OTG caméras arrière 64 MP (large) f/1.8 + 8 MP (ultra large) f/2.2 120º + 2 MP (macro) f/2.4, autofocus PDAF, OIS, HDR, vidéo 4K @ 30fps, flash LED Caméra frontale 50MP (large) f/2.0 Tambours 4 500 mAh (non amovible), charge rapide FlashCharge 44 W Les autres Haut-parleurs stéréo, lecteur d’empreintes digitales (optique) intégré, finitions en verre « Diamond Black » et « Sunrise Gold » à changement de couleur

Deux finitions, un élégant ‘Diamond Black’ et le ‘Sunrise Gold’ qui change de couleur

Le vivo X80 Lite 5G est un bon, beau et pas cher mobile ? à qui on ne peut pas demander beaucoup plus

Partant d’un concept de coupe moyenne et compensée, la vérité est qu’il est bon de voir que vivo continue de travailler avec des normes de qualité très élevées en termes de finitions, en prenant le plus grand soin de la présentation de ce X80 Lite 5G qui pariera sur du métal, du verre et quelques astuces pour se démarquer.

Pas en vain, le fabricant chinois revient à utiliser cet arrière capable de changer de couleur que le vivo V23 5G nous avait déjà montré, dans ce cas se dégradant de l’or à l’orange lorsque la lumière le frappe.

Dans son cas, les cadres sont à nouveau plats, adoptant un design hybride entre ce que nous connaissions de vivo et la présence des dernières générations d’iPhone, cette fois avec une finition très réussie, ultra-fine avec ces 7,8 millimètres d’épaisseur et sans pénaliser le Batterie de 4 500 mAh avec charge rapide de type FlashCharge jusqu’à 44 watts.

Pour le reste, on retrouve tout ce que l’on attend d’un smartphone en 2022, avec un écran AMOLED de 6,44 pouces et une résolution FHD+ 1080p, animé par le chipset MediaTek Dimensity 900 de 6 nanomètres avec modem 5G et toute la connectique habituelle, ajoutant pour l’occasion 8 Go de RAM et 256 Go de stockage non extensible.

NFC et le lecteur d’empreintes digitales intégré pour les paiements mobiles ne manquent pas, pas plus que l’audio stéréo ou l’intelligence artificielle, même si là où j’habite, il a mis plus d’efforts dans son système photographique, qui donnera la priorité aux selfies et aux portraits en montant un capteur de 50 mégapixels sur le avant avec autofocus PDAF, filtres et modes beauté.

Au dos, nous avons un capteur principal de 64 mégapixels avec OIS et autofocus, en plus d’un autre appareil photo ultra grand angle de 8 mégapixels et d’un témoignage macro de 2 mégapixels utilisé principalement pour faire des calculs et améliorer le flou. Il dispose également de nouveaux modes d’enregistrement vidéo pour améliorer l’expérience, tels que Natural Portrait ou Vlog Movie, pouvant enregistrer jusqu’à une résolution 4K.

vivo X80 Lite 5G, prix et lancement

Le nouveau X80 Lite 5G de Vivo est présenté dans une seule configuration de mémoire, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, mais nous pouvons choisir entre les deux finitions Diamond Black -l’élégant- et Sunrise Gold -celui qui change de couleur- sans variations de prix.

Le téléphone arrivera en France en octobre, et il le fera dans tous les canaux de distribution où les smartphones vivo sont déjà disponibles dans les premières semaines du mois prochain, coûtant un prix encore indéfini pour notre pays entre 400 et 500 euros.

Pour mettre un chiffre, nous avons déjà celui de la République tchèque où le smartphone est devenu officiel avant tout ailleurs, et où le vivo X80 Lite 5G coûte environ 445 euros au taux de change actuel, à partir de 10 999 couronnes tchèques.