Nomad lance un nouvel étui robuste Ultra Orange pour iPhone 14 Pro et un bracelet Apple Watch Ultra

Juste avant le jour du lancement de l’Apple Watch Ultra de demain, Nomad intervient pour révéler une toute nouvelle collection d’accessoires Apple adaptés. La nouvelle gamme Ultra Orange comprend deux boîtiers et bandes robustes différents pour les dernières nouveautés d’Apple et est maintenant en précommande avant son lancement plus tard cet automne avec quelques économies.

Lancement de la collection d’étuis Nomad Ultra Orange Rugged pour iPhone 14

Après avoir vu Nomad lancer sa première collection de nouveaux étuis de la série iPhone 14 juste après le Loin Événement Apple plus tôt dans le mois, la société est maintenant de retour avec un nouvel ajout à la gamme. Les étuis Ultra Orange Rugged arborent un look distinct des designs en cuir habituels que nous attendons de la marque et arrivent avec des constructions encore plus durables.

Associant une plaque arrière en PET orange vif à un pare-chocs en polycarbonate noir plus robuste, les coques offrent une protection supplémentaire contre les chutes de 15 pieds ainsi que d’autres moyens de protéger votre nouveau smartphone. Chaque coin a un bord surélevé conçu pour maintenir le plus grand ensemble de caméra hors des tables, des bureaux ou d’autres surfaces.

Il existe des aimants intégrés pour gérer le passage de charge MagSafe, ainsi que la prise en charge de votre charge Qi typique. Nomad complète ensuite l’ensemble avec des points d’attache à double cordon comme nous l’avons vu dans ses autres étuis.

Désormais disponibles en précommande, les nouvelles coques Nomad Ultra Orange pour iPhone 14 sont disponibles pour les modèles iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max. Normalement, vous paieriez 49,95 $ pour eux, mais une remise de 25 % est appliquée pour ceux qui verrouillent leur commande à l’avance. Cela vous permet de les marquer pour 36,95 $ avant l’expédition en novembre.

En tant que l’un des premiers Apple Watch Ultra Bands de Nomad, nous assistons également aux débuts du nouveau Sport Strap. Arborant une grande partie des mêmes styles orange que les coques de l’iPhone 14, cette nouvelle sangle est conçue pour aller avec la version plus robuste du portable Apple et a la même construction que celle que nous avons vue avec les bandes Sport régulières de Nomad.

La conception prête pour l’entraînement est assez minimale et est faite d’un caoutchouc fluoroélastomère FKM léger, qui a des canaux de ventilation intérieurs pour un confort supplémentaire. En plus d’être un peu plus grand pour accueillir le plus grand portable d’Apple à ce jour, il y a le même design que nous avons vu auparavant.

Tout comme les étuis Rugged pour iPhone 14, Nomad tarifie ce nouveau groupe avec une remise de lancement à ce jour. Le prix de détail est de 59,95 $, mais au lancement, vous pourrez le baisser à 49,95 $ pour une durée limitée.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube Netcost-security.fr pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !