Logitech G Cloud : le nouveau rival de la Nintendo Switch dispose d’Android et d’un accès à Google Play

Logitech a annoncé tous les détails du G Cloud, sa nouvelle console portable basée sur Android.

Logitech vient de sortir de sa manche ce qui pourrait être la console portable définitive. Il s’appelle Logitech G Cloud, et il a pour objectif de rivaliser avec des consoles comme la Nintendo Switch ou le Steam Deck. Pour ce faire, Logitech a décidé d’utiliser la philosophie ouverte d’Android, qui donnera aux joueurs la possibilité de profiter de leurs titres préférés sur différentes plateformes.

Et c’est que le jeu dans le cloud est, principalement, l’attraction principale de cette console, que même si elle n’a pas les spécifications les plus avancées, sa capacité à exécuter les principaux services de Cloud Gaming en fait une option plus polyvalente que les autres consoles de la compétition.

Logitech G Cloud, toutes les infos

La nouvelle console de Logitech est destinée aux utilisateurs qui préfèrent les services de jeux en streaming et ne cherchent pas à exécuter leurs titres localement. Pour cette raison, il introduit la prise en charge de Xblox Cloud Gaming et Nvidia GeForce Now, et comme il s’agit d’un appareil Android, il est également possible de télécharger des applications à partir de services tels que Google Stadia ou Amazon Luna.

Cependant, l’application Xbox et Steam Link sont également inclus, vous permettant de diffuser directement depuis une console ou un PC vers le G Cloud.

Sur le plan technique, la console est équipée d’un écran LCD IPS de 7 pouces de diagonale avec une résolution Full HD+ et un format 16:9, en plus d’un taux de rafraîchissement de 60 hertz et d’une luminosité maximale de 450 nits. Il dispose d’un panneau de boutons complet, comprenant des déclencheurs, un D-Pad, des joysticks analogiques, un moteur de vibration haptique linéaire et un système audio composé de haut-parleurs stéréo, d’un port casque de 3,5 millimètres, d’une prise en charge de l’audio via USB-C, d’une connectivité Bluetooth 5.1 et d’aptX. Codec adaptatif. Tout cela, dans un corps de 463 grammes de poids.

Le processeur qui donne vie à la console est le Qualcomm Snapdragon 720G, une puce axée sur l’efficacité énergétique, mais qui peut permettre de faire tourner certains jeux Android en local sans trop de problèmes. De plus, il inclut la prise en charge du WiFi 5.

Logitech GCloud

Son prix est de 329,99 $ aux États-Unis, où il sera mis en vente à partir de la mi-octobre. Pendant la période de précommande, il sera disponible à un prix réduit de 299,99 $. Pour le moment, aucune donnée n’a été donnée sur son éventuelle sortie sur le marché en Europe.

