Nothing Ear (bâton): le nouveau casque Nothing lance un étui de chargement exclusif

Rien n’annonce le troisième produit de son catalogue : de nouveaux écouteurs qui arrivent dans un étui inspiré des produits cosmétiques.

Après le Nothing Ear (1) et le Nothing Phone (1), la firme londonienne présente officiellement son troisième produit. Ce sont de « nouveaux » écouteurs qui, bien qu’annoncés aujourd’hui, ne seront pas commercialisés avant la fin de l’année.

La principale différence entre ces nouveaux écouteurs et l’Oreille d’origine (1) se situe au niveau de l’étui de recharge : les nouveaux Nothing Ear (Stick) se présentent dans un étui inspiré de la silhouette de certains produits cosmétiques, avec un format plus compact que celui de l’original maquette.

Nothing Ear (Stick) : Un format plus compact pour les écouteurs transparents les plus populaires

A travers un communiqué, Nothing a annoncé ce nouveau produit, qui selon la marque, arrivera en fin d’année. Ils auront un boîtier de charge exclusif, plus léger et plus compact que la version originale, avec un design inspiré des produits cosmétiques. Les écouteurs ont été dévoilés pour la première fois à la Fashion Week de Londres par le designer et directeur créatif Chet Lo.

Il n’a pas été confirmé si les nouveaux écouteurs introduiront des changements au niveau technique par rapport à l’oreille d’origine (1). Cependant, la marque a confirmé qu’elle dévoilerait plus de détails à leur sujet à la fin de l’année. Ce sera alors que, en plus, le prix et la date de lancement du Nothing Ear (Stick) sur le marché seront confirmés.

Il faut dire que Nothing n’est pas la première marque à lancer des écouteurs dont le boîtier s’inspire des produits esthétiques. Il n’y a pas si longtemps, Huawei avait déjà pris les devants en lançant les Huawei FreeBuds Lipstick, des écouteurs totalement sans fil dont l’étui représentait un rouge à lèvres.