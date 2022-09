Voici un aperçu de l’Apple Watch Ultra avec certains des groupes les plus populaires [Vidéo]

Vendredi, Apple commencera à vendre l’Apple Watch Ultra. Cette Apple Watch robuste de 49 mm a une finition en titane naturel et les premières critiques se sont concentrées sur sa plus grande taille, sa nouvelle couronne numérique, son bouton d’action orange, etc.

Nous savons déjà que d’autres grands groupes fonctionnent sur l’Apple Watch Ultra, mais la question est de savoir dans quelle mesure les tailles et les finitions de conception correspondent. Un YouTuber a essayé plusieurs modèles de bracelets Apple Watch avec le tout nouveau Ultra – consultez les résultats ci-dessous.

Le YouTuber suisse Rafael Zeier a partagé une vidéo complète testant certains des modèles de bracelets les plus populaires d’Apple avec la nouvelle Apple Watch Ultra. Il a essayé tous les favoris : Steel Link, Leather Loop, et même certains modèles Hermès, testant un total de 14 options différentes. Vous pouvez voir les résultats dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Comme nous l’avons vu dans une critique d’iJustine hier, l’emballage de l’Apple Watch Ultra et de ses groupes d’accompagnement est plus grand que d’habitude. La première chose que les utilisateurs remarqueront lors du déballage de ce produit est un livret qui comprend des images de bande exclusives Apple Watch Ultra, une explication du fonctionnement des nouveaux boutons, des fonctionnalités, des images du nouveau design, etc.

La boîte a une montagne imprimée dessus, et lorsque vous ouvrez la boîte Apple Watch, vous obtenez la montre elle-même avec un câble tressé MagSafe Apple Watch avec une finition en acier inoxydable. Chaque boîte de bande Apple Watch a un look différent, bien qu’elles soient toutes livrées dans un emballage plus grand qu’auparavant.

Envisagez-vous de mettre la main sur l’Apple Watch Ultra ? Si tel est le cas, la vidéo ci-dessous peut, espérons-le, vous aider à comprendre à quoi ressembleront certains des groupes les plus populaires sur le nouvel appareil.

