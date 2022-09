Ces deux téléphones realme sont déjà mis à jour vers Android 12

La marque chinoise a commencé à mettre à jour deux de ses téléphones vers Android 12 avec realme UI 3.0.

Ce n’est pas la marque la plus rapide lorsqu’il s’agit d’apporter Android 12 aux mobiles de son catalogue, mais Realme poursuit ses plans et apporte peu à peu la mise à jour de ses appareils.

Cette fois, c’était au tour de deux smartphones de la série X lancés il y a quelques années : le realme X3 et le realme X3 SuperZoom. Dans les deux cas, vous pouvez maintenant télécharger et installer la mise à jour vers Android 12.

La mise à jour vers Android 12 est maintenant disponible pour le realme X3

La marque elle-même s’est chargée d’annoncer l’arrivée de la mise à jour via son forum officiel. Ils précisent qu’à partir d’aujourd’hui, les propriétaires des deux modèles de la famille realme X3 peuvent déjà profiter des nouveautés d’Android 12 et de realme UI 3, notamment un nouveau design, des améliorations de widgets, des animations plus fluides et de nombreuses nouvelles fonctionnalités que le société a détaillé dans le changelog officiel :

Nouveau design Le nouveau design, qui met l’accent sur la sensation d’espace, offre une expérience visuelle et interactive simple, propre et confortable. Des widgets Smart Assistant sont ajoutés pour afficher des informations clés sur les applications et fournir un accès instantané aux fonctionnalités. Le design de la page est renouvelé sur le principe de la réduction du bruit visuel et de l’espacement des éléments et priorise les informations avec des couleurs différentes afin que les informations clés ressortent. Les icônes ont été repensées à l’aide de nouveaux matériaux pour donner aux icônes plus de profondeur et une plus grande sensation d’espace et de texture. Quantum Animation Engine a été optimisé avec la version 3.0, qui implémente le concept de masse pour rendre les animations plus réalistes et optimise plus de 300 animations pour offrir une expérience utilisateur plus naturelle. confort et efficacité

La méthode de commutation des fenêtres flottantes entre différentes tailles est optimisée.

Sécurité et confidentialité_ Les règles de blocage du spam ont été optimisées afin que vous puissiez ajouter une règle pour bloquer les messages MMS.

Performance Ajout de Quick Start, une fonctionnalité qui détecte les applications fréquemment utilisées et les précharge afin que vous puissiez les lancer rapidement, et un graphique pour montrer l’utilisation de la batterie.

Jeux Dans les scènes de combat en équipe, les jeux se déroulent plus facilement à une fréquence d’images stable. La charge moyenne du processeur est réduite et l’utilisation de la batterie est réduite.

Caméra Vous pouvez maintenant décider quels modes de caméra sont affichés dans la barre de menus et dans quel ordre.

Système L’algorithme de luminosité automatique a été optimisé pour adapter la luminosité de l’écran à plus de scènes pour une expérience de lecture d’écran confortable.

Accessibilité Des images ont été ajoutées aux instructions textuelles pour une compréhension intuitive des fonctions d’accessibilité. La catégorisation des fonctions a été optimisée en les regroupant en vision, audition, actions interactives et générales. La fonction TalkBack est prise en charge par davantage d’applications système, notamment Photos, Téléphone, Mail et Calendrier.



Une fois le déploiement terminé, realme aura déjà mis à jour la plupart de ses smartphones haut de gamme lancés au cours des deux dernières années vers Android 12, et seuls les modèles intermédiaires et bas de gamme devront être mis à jour. Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre que realme commence à déployer la mise à jour vers Android 13.