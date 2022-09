Windows 11 Insider Preview Build 22622.601 résout plus de problèmes

Microsoft lance deux nouvelles versions d’aperçu d’initié de Windows 11 sur le canal bêta. Tout comme les versions précédentes de l’aperçu Insider, il existe deux nouvelles versions avec Windows 11 Insider Preview 22621.601 et 22622.601, une version offrant de nouvelles fonctionnalités, tandis que la seconde version apporte des améliorations de performances. Lisez la suite pour en savoir plus sur la mise à jour Windows 11 Insider Preview Build 22622.601.

La nouvelle mise à jour cumulative de Windows 11 est étiquetée avec la version du micrologiciel 10.0.22622.601 (KB5017384) pour le canal bêta. Si vous êtes un testeur bêta, vous recevrez l’une des deux versions sur votre PC Windows 11. Il s’agit d’une petite mise à niveau incrémentielle, vous pouvez donc rapidement mettre à niveau vers la dernière version de Windows 11. Pour les modifications, la version 22622.601 propose de nouvelles fonctionnalités, tandis que la version 22621.601 apporte des correctifs aux problèmes connus.

En passant aux modifications, Microsoft résout quelques problèmes, notamment l’icône de réseau ne fonctionnant pas à partir de l’écran de verrouillage, la réduction de la consommation d’énergie sur le protocole de configuration dynamique de l’hôte, la résolution d’un problème affectant les appels Dual SIM sur les appareils éligibles et d’autres améliorations. La mise à jour apporte également une date de début mise à jour pour l’heure d’été au Chili, elle commencera le 11 septembre, au lieu du 4 septembre 2022.

Voici la liste complète des correctifs fournis avec la nouvelle version d’aperçu de l’initié de Windows 11.

Windows 11 Insider Preview Build 22622.601 – Correctifs

Nous avons corrigé le problème où cliquer sur l’icône de réseau sur l’écran de verrouillage ne fonctionnait pas et faisait planter l’écran de verrouillage.

Nous avons mis à jour la date de début de l’heure d’été au Chili. Elle débutera le 11 septembre 2022 au lieu du 4 septembre 2022.

Nous avons réduit la puissance utilisée par le protocole de configuration dynamique de l’hôte sur certains appareils lorsqu’ils sont en mode veille.

Nous avons résolu un problème qui affectait les appels Dual SIM. Si vous ne sélectionnez pas de carte SIM sur votre téléphone et lancez un appel sur votre appareil, la fonctionnalité Double SIM ne fonctionne pas.

Windows 11 Insider Preview Build 22622.601 – Problèmes connus

Général Nous examinons des rapports indiquant que l’audio a cessé de fonctionner pour certains initiés dans les versions récentes de la chaîne bêta.



Si vous avez rejoint Insider Preview via le canal bêta et que vous exécutez Windows 11, vous recevrez la nouvelle mise à jour. Vous pouvez recevoir l’une des deux versions, et si vous obtenez la version 22621.601, vous aurez la possibilité de passer à la version 22622.601.

Vous pouvez simplement vous diriger vers Paramètres> Windows Update> cliquez sur Rechercher les mises à jour. Et à partir de là, vous pouvez simplement installer la mise à jour sur votre PC.

