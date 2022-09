Vivo prépare sa grande bête pour la fin d’année : appareil photo 1 pouce, mémoire UFS 4 et Snapdragon 8 Gen 2

La marque chinoise n’est pas confirmée avec un seul produit phare par an, et très bientôt elle présentera le vivo X90 Pro+

Le vivo X80 Pro est rapidement devenu l’un de nos smartphones haut de gamme préférés de 2022, pour combiner des spécifications totalement à la pointe de la technologie, avec l’une des sections photographiques les plus avancées que nous ayons pu tester sur un mobile à ce jour. Mais la marque chinoise ne semble pas se contenter d’un seul produit phare premium par an, et tout semble indiquer que, très prochainement, l’entreprise lancera un nouveau modèle destiné au segment le plus élevé du marché.

C’est du moins ce que suggèrent les dernières rumeurs du célèbre leaker chinois. Univers de glacequi affirme avoir eu accès à une partie des informations liées à la fiche technique du nouveau vivo X90 Pro+, le nouveau téléphone star de la marque, dont la présentation pourrait avoir lieu avant la fin de l’année.

L’un des premiers smartphones avec processeur Snapdragon 8 Gen 2

De même, on sait que l’appareil aurait le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dont le lancement, précisément, est prévu pour le mois de décembre lors du Snapdragon Summit 2022 que Qualcomm organisera à Hawaï.

Préparez votre argent pour le vivo X90 Pro+ en décembre, appareil photo principal 1″, nouveau capteur téléobjectif, nouvel algorithme téléobjectif, Snapdragon 8gen2+LPDDR5x+UFS4.0, nouvel écran Samsung top E6. @sondesix — Univers de glace (@UniverseIce) 20 septembre 2022

En plus de cela, on parle que l’appareil pourrait être l’un des premiers à équiper le stockage UFS 4.0 ultra-rapide, probablement fabriqué par Samsung. A cela, il faut ajouter de la RAM avec technologie LPDDR5X et un nouvel écran, également fabriqué par Samsung, de type AMOLED E6.

Son système photographique subirait des changements par rapport au vivo X80 Pro actuel, y compris un appareil photo principal de 1 pouce de diagonale, qui utiliserait le capteur Sony IMX989 qui a fait ses débuts il y a quelques mois avec le Xiaomi 12S Ultra. Le téléobjectif devrait également être remanié, pour inclure un capteur de zoom optique 10x et un algorithme de traitement amélioré.

Pour l’instant, c’est tout ce que l’on sait sur le nouveau vivo X90 Pro+, dont la présentation est prévue pour le dernier mois de l’année. La marque ne s’est pas encore prononcée à ce sujet, mais il est fort probable que nous continuions à apprendre de nouveaux détails sur l’appareil au fil des semaines.