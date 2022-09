realme ouvre un nouveau défi des créateurs et vous demande directement : quelle est l’île de vos rêves ?

Même moi je veux vraiment son île, mais dans ce cas tu les concevras toi-même…

En raison de l’accueil et de l’impact médiatique, il est clair que les îles dynamiques de l’iPhone 14 Pro deviendront sans aucun doute la nouveauté de l’année 2022 dans l’industrie mobile, avec tous les acteurs de la plate-forme Android qui réfléchissent à cette fonctionnalité qui révolutionne le trou d’écran. pour le meilleur ou pour le pire.

En fait, c’est que personnellement je ne suis pas très clair que je veux toujours voir un frottis noir sur l’interface de mon smartphone, bien que Xiaomi y pense déjà et maintenant c’est vraiment moi qui joue avec ses propres îles dynamiques en présentant nous avec un nouveau défi des créateurs dans leurs communautés en ligne, après avoir constaté que la scène Android travaille également sur des solutions similaires via des applications.

L’idée de realme, en tout cas, est similaire à ce que le président de Xiaomi a fait sur le réseau social chinois Weibo, demandant directement aux utilisateurs s’ils voulaient une île dynamique sur leurs téléphones Redmi, puisque le jeune et prospère fabricant basé à Shenzhen a ouvert un nouveau concours pour ses fans avec la question « A quoi ressemble l’île de vos rêves ? » par drapeau.

Le concours s’appelle « realme Island » et est toujours ouvert à la participation en ce moment sur les principaux réseaux sociaux du constructeur, ce qui nous incite à créer un dessin ou un GIF et même simplement à expliquer ce que nous ferions avec une île dynamique dans notre smartphone, ou quelle serait la fonctionnalité de nos rêves sur cette île.

Évidemment, nous ne savons pas si cela se traduira par des îles dynamiques pour realme UI dans ses prochaines versions, mais cela indique très clairement que la firme chinoise réfléchit à ce type d’option et souhaite connaître l’avis de ses utilisateurs les plus imaginatifs avant façonnant un développement logiciel coûteux qui donnerait vie au trou dans l’écran de leurs mobiles.

realme veut rassembler des idées et presser les opinions de ses utilisateurs les plus imaginatifs, donc si vous avez une bonne idée pour une « île dynamique », c’est votre moment.

Que vous réussissiez vraiment ou non dans votre tentative de collecter des idées, nous le saurons plus tard, bien que nous connaissions déjà la puissance de la communauté et les bonnes idées qui ont toujours tendance à nous apporter sous forme de thèmes, de mods et de nouvelles fonctionnalités.

Pour l’instant, le gagnant n’aura pas de lot physique ou virtuel, puisqu’il recevra simplement la fierté et la médiatisation de voir comment son rêve s’expose le 24 septembre 2022 sur les mêmes réseaux sociaux du constructeur de Shenzhen.

Si vous souhaitez participer, vous avez le lien sur le bouton ci-dessus et aussi juste ici avec tous les détails d’un concours qui se termine ce minuit… Dépêchez-vous !

