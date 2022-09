Emballage Apple Watch Ultra, livret, ramassage le jour du lancement, plus

L’Apple Watch Ultra sera lancée ce vendredi. Alors que l’on savait déjà qu’il comportait un nouvel emballage (avec les premières critiques déjà publiées), nous avons eu la chance de jeter un œil à la nouvelle boîte, qui comprend un livret.

Avec un style aventureux, l’emballage Apple Watch Ultra apporte la sensation d’un tout nouveau produit Apple car la société a ajouté plus d’informations plutôt que de simples instructions et un câble.

YouTubeur iJustine donne le meilleur look à ce jour à l’emballage Apple Watch Ultra. Avec un processus d’ouverture similaire, les boîtes de montre et de bande sont plus grandes que d’habitude. La première chose que les utilisateurs remarqueront lors du déballage de ce produit est un livret qui comprend des images de bande exclusives Apple Watch Ultra, une explication du fonctionnement des nouveaux boutons, des fonctionnalités, des images du nouveau design, etc.

La boîte a une montagne imprimée dessus, et lorsque vous ouvrez la boîte Apple Watch, vous obtenez la montre elle-même avec un câble tressé MagSafe Apple Watch avec une finition en acier inoxydable. Chaque boîtier de bande Apple Watch a un look différent, bien qu’ils soient tous livrés dans un emballage plus grand.

L’Apple Watch Ultra a un boîtier de 49 mm en finition titane et les utilisateurs peuvent choisir entre trois bandes différentes. Chacun est bien adapté à un entraînement spécifique comme la randonnée, la course ou la natation, par exemple.

Apple Watch Ultra et disponibilité des bracelets

La nouvelle Apple Watch étant disponible ce vendredi, les clients ont eu quelques semaines pour précommander ce produit. Les utilisateurs doivent vérifier la disponibilité du ramassage à partir du 23 septembre, mais pour ceux qui commandent la nouvelle montre et les nouveaux bracelets, ils mettront un certain temps à arriver.

Apple Watch Ultra avec Alpine Loop : les trois tailles et couleurs prendront 4 à 5 semaines pour être expédiées, bien que la grande boucle alpine orange puisse prendre jusqu’à 7 semaines ;

les trois tailles et couleurs prendront 4 à 5 semaines pour être expédiées, bien que la grande boucle alpine orange puisse prendre jusqu’à 7 semaines ; Boucle alpine la bande en starlight peut être livrée dans les 15 jours ouvrables, la verte à partir de 4-5 semaines et l’orange à partir de 4-5 semaines ;

la bande en starlight peut être livrée dans les 15 jours ouvrables, la verte à partir de 4-5 semaines et l’orange à partir de 4-5 semaines ; Tout océan les couleurs et les tailles des bracelets peuvent être livrées dans les 15 jours ouvrables ;

les couleurs et les tailles des bracelets peuvent être livrées dans les 15 jours ouvrables ; Boucle de sentier bande dans toutes les couleurs et tailles peut prendre jusqu’à 10 semaines pour être livré.

