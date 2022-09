L’AFC Richmond de Ted Lasso sera jouable sur FIFA 23

FIFA 23 sera lancé plus tard ce mois-ci le 30 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PlayStation 4 et Xbox One. Bien qu’il ne soit disponible sur aucune plate-forme Apple, les fans de Ted Lasso apprécieront de savoir que le seul et unique AFC Richmond sera jouable dans la dernière itération de la franchise.

Ted Lasso a connu un succès fulgurant depuis son lancement il y a quelques années. Les abonnés Apple TV + attendent toujours la sortie de la troisième saison, et même s’il semble que les gens devront attendre 2023 pour regarder de nouveaux épisodes, ils pourront passer plus de temps avec les athlètes de l’AFC Richmond sur FIFA 23.

L’annonce a été faite aujourd’hui sur la chaîne YouTube officielle d’EA. De plus, le Ted Lasso compte Twitter officiel a fait une déclaration sur l’inclusion de l’équipe sur FIFA 23 :

J’ai la chair de poule. Voir mes gars en CGI est tellement bizarre. Sauf Roy pour une raison quelconque.

C’est la première fois qu’Apple fait ce genre de marketing avec une franchise de jeu populaire. En plus de l’AFC Richmond de Ted Lasso sur FIFA 23, le jeu mettra en vedette des équipes de clubs féminins pour la première fois avec l’inclusion de la Barclays Women’s Super League et de la Division 1 Arkema au lancement, renforçant ainsi sa position d’expérience de football la plus authentique au monde.

Les joueurs pourront également découvrir le summum du football international masculin et féminin dans FIFA 23 avec la Coupe du Monde masculine de la FIFA, Qatar 2022, et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023 en tant que mises à jour post-lancement sans frais supplémentaires.

Les fonctionnalités de cross-play connecteront et engageront également les fans de football comme jamais auparavant, et seront disponibles dans plusieurs modes de jeu en ligne dans FIFA 23.

Vous pouvez jeter un œil à l’AFC Richmond officiel de Ted Lasso en action dans la dernière bande-annonce de FIFA 23 ci-dessous.

Êtes-vous un fan de la FIFA ? Si oui, êtes-vous impatient de jouer avec l’AFC Richmond ? N’oubliez pas que Roy Kent et tous les autres personnages préférés des fans seront disponibles.

