L’un des OnePlus les plus recherchés vient de s’effondrer uniquement dans cette couleur

Le catalogue de smartphones du constructeur chinois s’étoffe chaque jour.

Si vous voulez un terminal Android constamment mis à jour, avec un bon écran, un excellent appareil photo, une très bonne prise en main pour une utilisation quotidienne et un excellent équilibre entre puissance et efficacité énergétique, ce OnePlus Nord 2T est étonnant que vous pouvez emporter avec vous aujourd’hui pour seulement 409 379 euros sur Amazon. Il coûte aujourd’hui 409 euros sur son site officiel ou 385 euros sur la Fnac, ce qui est très proche du prix Amazon.

Après le succès du premier OnePlus Nord 5G, cette deuxième version, dans son modèle en « T », fait sensation auprès de ses utilisateurs. C’est l’un des meilleurs achats que l’on puisse faire en ce moment pour moins de 400 euros sur Android, avec l’autorisation du POCO X4 GT. Bien sûr, seule l’unité de couleur Jade Fog a atteint ce bon prix.

OnePlus Nord 2T (8/128 Go)

Obtenez le meilleur achat Android pour 379 euros

Bien que le milieu de gamme d’Android regorge de plus en plus de terminaux, OnePlus s’est toujours démarqué en proposant de bons matériaux de construction, des finitions haut de gamme et des mises à jour avant tout le monde. Ce OnePlus Nord 2T est un smartphone composé principalement de polycarbonate et de verre, il ne mesure que 8,2 mm d’épaisseur et pèse 190 grammes. Il dispose d’un microphone antibruit dans son boîtier et de haut-parleurs stéréo de haute qualité.

Le cœur de ce mobile est composé du processeur MediaTek Dimensity 1300T de 6 nm qui fonctionne à 3 GHz, de la puce graphique ARM Mali-G77 et de 8 Go de RAM LPDDR4X qui offrent des performances fantastiques. À tel point que ce matériel atteint 700 000 points au test Antutu. Pour compléter le terminal, nous disposons de 128 Go de stockage interne UFS 3.1 non extensible, l’un des plus rapides montés aujourd’hui.

Ce OnePlus est fabuleux, peu importe où vous le regardez.

Comme d’habitude, OnePlus monte un panneau Full HD + Amoled de 6,43 « dans ce terminal. Nous avons un lecteur d’empreintes digitales intégré en dessous, un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une compatibilité HDR10 +, un verre incurvé 2,5D et une protection Gorilla Glass 5. L’écran occupe 85% de la face avant de l’appareil.C’est un écran pour regarder un film ou une série avec la meilleure qualité possible et avec les noirs purs qui caractérisent Amoled.

Sa section photographique est à un autre niveau. Bien qu’il s’agisse d’un milieu de gamme, il dispose d’un stabilisateur d’image optique pour une triple caméra arrière Sony composée d’un capteur principal de 50 MP f/1.8, d’un grand angle de 8 MP et d’un objectif N/B de 2 MP. Nous pouvons enregistrer des vidéos en 4K à 60 ips sans problème, ainsi qu’au ralenti à 960 ips. Sa lentille frontale est de 32 MP signée Sony et fait un travail spectaculaire dans toutes les situations.

OnePlus Nord 2T (8/128 Go)

La batterie de ce OnePlus Nord 2T atteint 4 500 mAh, il a une charge ultra-rapide à 80 W et il est livré avec OxygenOS 12 sur Android 12. La mise à jour vers Android 13 est garantie.Dans sa section connectivité, nous avons tout, sauf le port casque : 5G, NFC, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS et Double SIM.

