La collecte de fonds pour les élections TikTok est interdite ; pas de monétisation pour les politiciens et les partis

Une annonce ce matin a vu toutes les collectes de fonds électorales TikTok interdites par la plateforme. Les politiciens et les partis ne pourront pas utiliser l’application vidéo abrégée pour solliciter des fonds pour les mi-mandats, et ils verront également toutes les formes de monétisation désactivées…

De plus, la vérification des comptes politiques est désormais obligatoire d’ici la mi-mandat.

La société a annoncé les deux politiques dans un article de blog. L’interdiction de la collecte de fonds est une extension d’une interdiction existante sur les publicités politiques.

TikTok interdit depuis longtemps la publicité politique, y compris les publicités payantes sur la plateforme et les créateurs payés directement pour créer du contenu de marque. Nous le faisons actuellement en interdisant le contenu politique dans une publicité, et nous appliquons également des restrictions au niveau du compte. Cela indique que les comptes appartenant à des politiciens et à des partis politiques verront automatiquement leur accès aux fonctionnalités publicitaires désactivé, ce qui nous aidera à appliquer plus systématiquement notre politique existante.

Nous reconnaissons qu’il y aura des occasions où les gouvernements pourront avoir besoin d’accéder à nos services publicitaires, par exemple pour soutenir la santé et la sécurité publiques et l’accès à l’information, comme la publicité des campagnes de rappel COVID-19. Nous continuerons à autoriser les organisations gouvernementales à faire de la publicité dans des circonstances limitées, et elles devront travailler avec un représentant TikTok.

De plus, nous interdirons à ces comptes d’accéder à d’autres fonctionnalités de monétisation. Plus précisément, ils n’auront pas accès à des fonctionnalités telles que les cadeaux, les pourboires et le commerce électronique, et ne seront pas éligibles à notre Fonds des créateurs. Ces changements, ainsi que notre interdiction actuelle de la publicité politique, signifient que les comptes appartenant aux gouvernements, aux politiciens et aux partis politiques ne pourront en grande partie pas donner ou recevoir d’argent via les fonctionnalités de monétisation de TikTok, ou dépenser de l’argent pour promouvoir leur contenu,

Enfin, au cours des prochaines semaines, nous modifierons également nos politiques pour interdire également la sollicitation pour la collecte de fonds de campagne. Cela inclut du contenu tel qu’une vidéo d’un politicien demandant des dons ou un parti politique dirigeant les gens vers une page de dons sur son site Web.