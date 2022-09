La production d’iPhone en Inde atteindra 25% de la production mondiale d’ici 2025, selon un analyste

La production d’iPhone en Inde atteindra environ 25 % de la production mondiale totale d’ici 2025, selon un nouveau rapport d’analyste. Le rapport suggère qu’un pourcentage similaire d’autres produits Apple seront fabriqués en dehors de la Chine d’ici la même année.

Nous avons vu un certain nombre de signes récemment que l’Inde devient de plus en plus importante pour Apple en tant que deuxième centre de fabrication clé, alors que l’entreprise poursuit ses efforts pour réduire sa dépendance à l’égard de la Chine…

Arrière plan

Apple dépend massivement de la Chine en tant que centre de fabrication et d’assemblage. Le vaste écosystème de fournisseurs qui s’est développé dans le pays a fait de la production de produits Apple une opération étroitement intégrée, difficile à reproduire ailleurs.

Cependant, il est devenu de plus en plus évident que la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine est désormais la plus grande responsabilité de l’entreprise. Le fabricant d’iPhone est obligé de se conformer à des lois qui contredisent directement les valeurs déclarées de l’entreprise ; il a vu sa production perturbée à la fois par les guerres commerciales et les blocages du COVID-19 ; et le scénario cauchemardesque de la Chine envahissant Taïwan est passé de l’improbable à l’effrayant plausible – y compris les répétitions militaires.

Apple travaille depuis de nombreuses années sur la diversification de la production et a récemment accéléré ces efforts. L’Inde est à l’avant-garde de cette initiative.

La production d’iPhone en Inde s’accélère rapidement

Lorsque Apple a commencé la production d’iPhone en Inde, il ne s’agissait que de l’iPhone SE (d’origine) et des seuls modèles en vente dans le pays. Depuis lors, la gamme de modèles s’est progressivement élargie, l’iPhone 13 rejoignant la gamme plus tôt cette année.

Foxconn est le principal fournisseur d’Apple dans le pays, responsable de toute la production de l’iPhone 13, tandis que Wistron fabrique l’iPhone SE et l’iPhone 12. Foxconn ajoutera cette année l’iPhone 14 à la liste, la production devant commencer dans quelques semaines.

Il a déjà été signalé que l’année prochaine, la production de l’iPhone 15 commencera simultanément en Chine et en Inde, ce qu’Apple espérait initialement commencer avec le lancement de l’iPhone 14 cette année.

D’autres productions Apple quittent également rapidement la Chine

Reuters cite une note d’analyste de JPMorgan.

Apple pourrait fabriquer un iPhone sur quatre en Inde d’ici 2025, ont déclaré mercredi les analystes de JPMorgan, alors que le géant de la technologie déplace une partie de la production hors de Chine, dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes et de verrouillages stricts du COVID-19 dans le pays. […] Il estime également qu’environ 25 % de tous les produits Apple, y compris Mac, iPad, Apple Watch et AirPods, seront fabriqués en dehors de la Chine d’ici 2025, contre 5 % actuellement.

Le journal indique que l’analyste concerné a une cote de fiabilité de 80%.

Cependant, réduire la dépendance d’Apple à l’égard de la Chine ne résoudra peut-être pas tous ses problèmes de droits de l’homme. Ce mois-ci, un certain nombre de services VPN majeurs ont fermé leur service en Inde à la suite d’une nouvelle loi qui les aurait obligés à enfreindre leurs propres normes de confidentialité – et serait impossible pour les entreprises qui ne conservent pas de journaux d’activité des clients.

La loi s’applique également à iCloud Private Relay, qui est en fait un service VPN utilisé uniquement pour Safari. Apple n’a pas encore commenté sa propre réponse prévue, mais nous avons contacté la société et nous mettrons à jour toute réponse.

