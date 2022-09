Xiaomi annonce le CIVI 2, un produit phare ultra-mince axé sur la photographie

Nous avons déjà une date de présentation pour le prochain mobile Xiaomi axé sur le design et la photographie

La famille CIVI de Xiaomi fait partie de celles que l’on aimerait tant voir en dehors du marché asiatique. Depuis son lancement en 2021, la série a accueilli différents modèles de plus en plus attractifs, qui se distinguent tant par leur esthétique que par leur section photographique.

Désormais, la marque est prête à présenter au monde la nouvelle génération de cette famille: celle connue sous le nom de Xiaomi CIVI 2 a déjà été annoncée par l’entreprise elle-même, confirmant que sa présentation en société aura lieu le 27 septembre.

Le Xiaomi CIVI 2 aura une version de Hello Kitty

Au cours des derniers jours, la marque elle-même a confirmé divers détails sur son nouveau smartphone phare de la série CIVI, axé sur l’attraction du jeune public grâce à des designs saisissants et des fonctions de photographie exclusives.

Encore une fois, il s’agira d’un modèle dont le design se démarquera, avec une partie arrière qui mettra en valeur un motif de vagues visant à styliser votre silhouette. En ce sens, en plus, ce sera l’un des smartphones les plus fins du catalogue de la marque, avec seulement 7,23 millimètres d’épaisseur, en plus d’un poids de 171 grammes.

La marque a également confirmé que le téléphone disposera du processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 et que son système de caméra sera dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels. On s’attend également à ce que l’entreprise ait travaillé pour améliorer l’expérience avec les selfies, bien que l’on ne sache pas comment cela a été fait.

Bien sûr, la version spéciale de l’appareil ne pouvait pas manquer. Dans ce cas, la société aurait décidé de lancer une édition basée sur Hello Kitty, le célèbre personnage japonais créé par Sanrio.

La présentation du Xiaomi CIVI 2 aura lieu le 27 septembre à 14h00 en Chine (08h00 en France), et pourra être suivie en direct sur le site officiel de la marque. Le téléphone ne devrait pas être disponible sur des marchés autres que la Chine, du moins au début.