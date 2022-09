Xiaomi vient de lancer un antivol spécialement conçu pour les trottinettes électriques

La firme chinoise vient de présenter un antivol destiné à empêcher le vol de ses trottinettes électriques, appareils de plus en plus présents dans le panorama quotidien des villes.

A ce stade du film, il est déjà connu de tous que Xiaomi est bien plus qu’un fabricant de téléphones portables. Il est vrai qu’il livre toujours d’excellents téléphones, il suffit de regarder certaines de ses contributions en 2022, mais comme on dit, la firme va beaucoup plus loin.

Sans aller plus loin, un autre appareil de la marque chinoise que l’on peut voir quotidiennement dans les rues, ce sont ses trottinettes électriques. Ces appareils de mobilité urbaine attirent de plus en plus l’attention des utilisateurs, pour qui l’entreprise vient d’annoncer un antivol baptisé Xiaomi Electric Scooter Cable Lock.

Un cadenas robuste avec une serrure de sécurité

Comme vous pouvez le constater, le câble antivol pour trottinette électrique Xiaomi ne semble pas très différent à première vue de sa concurrence directe. Son design est quelque chose que nous avons l’habitude de voir. Cette perception change dès qu’on regarde un peu ce qu’il propose : un câble interne en acier d’une épaisseur de 1 200 mm, qui peut supporter des forces allant jusqu’à 1 500 Newtons. Pour mettre les choses en perspective, il s’agit de la même force exercée par un objet de 154 kilos tombant en poids mort.

Quant au cadenas, il possède une tête de verrouillage en alliage de zinc spécialement conçue pour résister à la corrosion. De plus, il dispose d’un verrou de sécurité à cinq chiffres dont la base est 00000. Ensuite, nous pouvons l’ajuster à notre convenance, grâce à un mécanisme rotatif situé à l’intérieur du cadenas.

Quant aux informations sur le cadenas, la firme n’a pas proposé beaucoup plus. L’utilisation que nous lui donnerons dépendra beaucoup du scooter dans lequel nous allons le mettre. Ce qui est certain, c’est qu’il s’agit d’une serrure de sécurité facile à transporter et qui, sur le papier, offre des garanties suffisantes contre le vol.

En ce qui concerne la disponibilité, le nouveau câble antivol pour scooter électrique Xiaomi n’a pas encore de date de lancement mondiale. Le constructeur n’a pas encore confirmé son prix de départ non plus, même si cette information devrait être connue au plus tôt.