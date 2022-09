La désinformation sur le changement climatique conduit Facebook à expérimenter la démocratie informée

Facebook a mené une expérience intéressante de «démocratie informée» en découvrant comment gérer le grand nombre de messages contenant de la désinformation sur le changement climatique…

La désinformation délibérée, ou la désinformation basée sur l’ignorance ou l’incompréhension, est l’un des plus grands défis de modération auxquels sont confrontés les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter. Les sujets contenant de fausses informations importantes vont des vaccinations contre le COVID-19 au changement climatique – ce dernier s’avérant particulièrement difficile à aborder.

Pour les fausses informations pures et simples, les deux plates-formes appliquent une étiquette indiquant que l’allégation n’est pas vraie et renvoyant à une source fiable d’informations exactes.

Là où les choses se compliquent, c’est lorsqu’un message tombe dans une zone quelque peu grise. Selon les termes d’un cabinet de conseil engagé par Facebook, c’est là qu’un message « n’est pas nécessairement faux, mais exprime des opinions qui peuvent contenir des informations trompeuses, de mauvaise qualité ou incomplètes susceptibles de conduire à de fausses conclusions ».

Un exemple évident de cela serait les nombreux messages du type « Bien sûr, le changement climatique se produit, mais il s’est toujours produit, et nous nous y adaptons simplement ». C’est techniquement vrai, mais massivement trompeur dans la mesure où l’ampleur du changement avant et après la révolution industrielle est exponentiellement différente. Ou « Les incendies de forêt se sont toujours produits » – également vrai, mais ne reconnaît pas le fait que leur fréquence et leur ampleur augmentent régulièrement.

Casey Newton explique l’approche de Facebook sur la question. En particulier, l’entreprise souhaitait comprendre ce que les utilisateurs typiques souhaiteraient en termes de modération s’ils étaient correctement informés du problème.

Pour son expérience, Meta et BIT ont travaillé pour trouver environ 250 personnes qui étaient largement représentatives de la base d’utilisateurs de Facebook. Ils les ont réunis virtuellement pendant deux week-ends pour les éduquer sur les questions climatiques et les politiques des plateformes, et leur ont offert l’accès à des experts externes (sur les questions climatiques et d’élocution) et aux employés de Facebook. À la fin du processus, Facebook a proposé au groupe une variété de solutions possibles aux informations climatiques problématiques, et le groupe a délibéré et voté sur ses résultats préférés.

Facebook ne voulait pas me dire ce que les groupes avaient décidé, seulement que les trois groupes avaient atteint un consensus similaire sur ce qui devait être fait. Leurs délibérations sont maintenant prises en délibéré par les équipes de Facebook travaillant sur une mise à jour de la politique, m’a dit la société.