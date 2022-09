Téléphones Xiaomi avec plus de batterie : modèles 2022

Oubliez le chargeur avec les mobiles Xiaomi avec plus de batterie que vous pouvez acheter dès maintenant. Découvrez ce qu’ils sont ci-dessous.

Nous savons tous maintenant que le catalogue mobile de Xiaomi est immense, à tel point qu’il est parfois même difficile de différencier certains des terminaux qui le composent. A cette occasion, nous y allons pour recommander les mobiles Xiaomi avec la meilleure batterie.

Si vous recherchez un smartphone que vous pouvez utiliser en toute tranquillité sans craindre de manquer de courant de temps en temps, faites attention, car ces Xiaomi ne vous laisseront pas tomber, surmontant la journée d’autonomie sans trop de complications. Pour cela, nous avons sélectionné des modèles d’une capacité de 5 000 mAh ou plus.

Téléphones Xiaomi avec la meilleure batterie

Nous avons déjà expliqué l’une des exigences que nous avons appliquées pour la recherche, à savoir que le mobile Xiaomi dispose d’une batterie de 5 000 mAh ou plus. De plus, pour que la sélection soit récente, on choisira également des terminaux qui sont sur le marché depuis un an ou moins.

Comme vous pouvez le voir, le constructeur chinois a réussi à créer de gros téléphones portables avec de grosses batteries. Sont également inclus les modèles de POCO et Redmi, les filiales de Xiaomi.

Redmi 10

Le Redmi 10 est l’un des mobiles Xiaomi avec la meilleure batterie que vous puissiez acheter, puisque sa batterie de 5 000 mAh peut facilement dépasser la journée d’autonomie, atteignant même deux jours sans passer par le chargeur. De plus, il est compatible avec la charge rapide 18W, ce qui indique qu’il doit être connecté pendant environ deux heures pour se recharger complètement. Le détail saisissant est fourni par la charge réversible de 9W.

Le Redmi 10 est également un bon achat pour son écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, des caractéristiques plus que positives pour son prix. De plus, il dispose du processeur MediaTek Helio G88 pour assurer de bonnes performances dans les tâches quotidiennes de base.

Quant à l’appareil photo, il intègre un capteur principal de 50 MP, qui est celui qui prend les meilleures photos. Il est accompagné de trois autres caméras : ultra grand angle 8 MP, macro 2 MP et capteur de profondeur 2 MP. Vous pouvez acheter le Redmi 10 sur Amazon, chez PcComponentes, chez El Corte Inglés et dans la boutique Xiaomi.

Redmi 10

POCO X3 Pro

Si vous recherchez une bonne autonomie, vous pouvez également opter pour le POCO X3 Pro sans crainte de tomber en panne. Ce mobile, qui a balayé les ventes en 2021, monte une batterie de 5160 mAh qui, comme nous vous l’avons dit dans notre analyse, peut durer deux jours avec une utilisation modérée et 120 Hz activé. Il prend en charge une charge rapide de 33 W, donc en seulement une heure et vingt minutes, il sera complètement chargé.

Le POCO X3 Pro est également un excellent achat pour le reste de ses fonctionnalités, à commencer par son écran LCD IPS de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il faut aussi parler de son processeur Qualcomm Snapdragon 860, qui gaspille de la puissance et vous permet d’utiliser le téléphone même pour jouer à des jeux avec de meilleurs graphismes.

Lorsqu’il s’agit de prendre des photos, le terminal utilise principalement un appareil photo de 48 MP qui ne fait rien de mal. Il dispose également d’un ultra grand angle de 8 MP, d’un macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur. Vous pouvez acheter le POCO X3 Pro dans des magasins comme PcComponentes, Amazon, El Corte Inglés et le site Web de Xiaomi.

POCO X3 Pro

Redmi Note 10 Pro

Un autre des téléphones Xiaomi avec la meilleure batterie est le Redmi Note 10 Pro, qui dans ce cas contient une batterie de 5 020 mAh. En pratique, vous n’aurez aucun mal à passer à travers l’utilisation de la journée, même lorsqu’il est utilisé avec le 120 Hz de votre écran activé. De plus, dans sa fiche technique, nous voyons qu’il est compatible avec la charge rapide 33W, ce qui indique qu’en un peu plus d’une heure, il sera complètement chargé.

Le Redmi Note 10 Pro a également cartonné en 2021 pour son incroyable rapport qualité-prix. À l’avant, il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour que tout soit fluide. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 732G, qui n’hésite pas face aux tâches les plus lourdes.

Un autre des joyaux du terminal est son appareil photo principal de 108 MP, qui peut prendre des photos de haute qualité. Il ne manque pas un ultra grand angle de 8 MP, un télémacro de 5 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Vous pouvez acheter le Redmi Note 10 Pro pour moins de 300 euros dans une multitude de magasins, physiques et en ligne. Par exemple, chez Amazon, El Corte Inglés et au magasin Xiaomi.

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11T Pro

Bien qu’il ne dispose pas d’une capacité de 6 000 mAh, le Xiaomi Mi 11T Pro est l’un des Xiaomi avec le plus d’autonomie qu’il offre. Concrètement, ce terminal haut de gamme abordable intègre une batterie de 5 000 mAh qui offre normalement deux jours d’autonomie avant de passer au chargeur, comme nous l’avons vu dans notre analyse du Mi 11T Pro. Sa charge rapide de 120 W est également d’un niveau élevé, ce qui n’a besoin que de 25 minutes pour le recharger complètement -17 minutes s’il est éteint-.

Il y a d’autres caractéristiques qui font de ce Xiaomi Mi 11T Pro un téléphone spectaculaire, comme son écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, à l’intérieur, il a le processeur Qualcomm Snapdragon 888 comme cerveau opérationnel, ce qui lui donne une vitesse et une puissance extrêmes et, soit dit en passant, une connectivité 5G.

Le rythme ne s’arrête pas dans la section photographique, qui est composée d’un appareil photo principal de 108 MP, d’un ultra grand angle de 8 MP et d’un télémacro de 5 MP. Vous pouvez acheter le Xiaomi Mi 11T Pro au prix de 649,99 euros dans sa version 8 Go + 128 Go dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et dans la boutique Xiaomi. Si vous êtes attentif, vous pourrez l’acheter même avec de grandes remises.

Xiaomi Mi 11T Pro 5G

Redmi 9T

Le Xiaomi Redmi 9T n’est pas seulement le Xiaomi avec le plus de batterie que vous pouvez acheter en ce moment, c’est aussi l’un des meilleurs mobiles à batterie sur le marché en général. Concrètement, le Redmi 9T s’équipe d’une batterie de 6 000 mAh pouvant atteindre deux ou trois jours d’autonomie. Par ailleurs, il prend en charge une charge rapide de 18 W. Pour le moment, c’est le seul Xiaomi de 6 000 mAh qui peut être acheté.

Pour un prix qui tombe sous la barre des 200 euros, le Redmi 9T dispose d’un écran IPS de 6,53 pouces avec une résolution Full HD+. Son processeur est le Qualcomm Snapdragon 662, une puce axée sur les tâches de base. Pour les photos, le terminal est équipé d’un appareil photo principal de 48 MP, d’un ultra grand angle de 8 MP, d’un macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP.

Vous pouvez acheter le Xiaomi avec plus de batterie pour moins de 200 euros dans des magasins comme Amazon, PcComponentes et dans le magasin Xiaomi.

Redmi 9T

Redmi Note 10S

Un autre mobile Xiaomi avec une grande batterie que vous pouvez acheter en 2022 est le Redmi Note 10S. La capacité de sa batterie est de 5 000 mAh, il n’aura donc aucun problème à atteindre deux jours d’autonomie si l’utilisation n’est pas très exigeante. Prenant en charge une charge rapide de 33 W, il faut un peu plus d’une heure pour une charge complète.

Une autre bonne caractéristique de ce smartphone est qu’il monte un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+ de bonne qualité. Il intègre également un processeur MediaTek Helio G95 axé sur la section « gaming », avec suffisamment de puissance pour même jouer à des jeux. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales latéral, d’une connectivité NFC et d’un port casque de 3,5 millimètres.

D’autre part, le Redmi Note 10S dispose d’un appareil photo principal de 64 MP qui prend de très bonnes photos. Celui-ci est accompagné d’un ultra grand angle de 8 MP, d’un capteur macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Vous pouvez acheter le Redmi Note 10S sur Amazon, El Corte Inglés, PcComponentes et dans la boutique Xiaomi.

Redmi Note 10S

