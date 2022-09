Le OnePlus 10 Pro est mis à jour vers Android 13 avec OxygenOS 13

Vous pouvez désormais télécharger et installer la mise à jour vers Android 13 sur votre OnePlus 10 Pro

OnePlus a réussi à devancer Samsung et à être la première marque à apporter la mise à jour vers Android 13 sur l’un de ses derniers smartphones. À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de OnePlus 10 Pro peuvent désormais télécharger la dernière version du système sur leur téléphone.

La mise à jour Android 13 pour le OnePlus 10 Pro est livrée avec OxygenOS 13, la nouvelle version du logiciel OnePlus basée sur ColorOS. Ce logiciel introduit des changements majeurs dans l’interface utilisateur, comme la nouvelle esthétique « aquamorphique ».

Android 13 arrive sur le OnePlus 10 Pro de manière stable

Cette version introduit une bonne poignée de nouveautés pertinentes, à commencer par un design entièrement renouvelé, qui introduit l’esthétique aquamorphique basée sur des éléments de la nature, ainsi qu’un nouveau moteur d’animation qui promet des mouvements et des transitions plus fluides.

D’autres nouvelles intéressantes que les propriétaires de OnePlus 10 Pro pourront trouver sur leurs mobiles sont l’outil pour pixeliser le contenu sensible dans les captures d’écran, un cryptage de fichiers plus avancé et sécurisé, des améliorations de performances et de stabilité et d’autres changements visant à améliorer l’expérience utilisateur. La liste complète des nouvelles fonctionnalités est disponible sur le post officiel du forum OnePlus.

Comme d’habitude, le déploiement de l’OTA se fera progressivement dans le monde entier. OnePlus a confirmé qu’OxygenOS 13 atteindra d’abord ceux qui ont participé au programme Open Beta, et que plus tard, tous les propriétaires de OnePlus 10 Pro pourront profiter de l’actualité d’OxygenOS 13 et d’Android 13.