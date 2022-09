WhatsApp prépare l’arrivée des avatars : vous pouvez utiliser votre "je" virtuel pour créer des stickers personnalisés

La prochaine application pour lancer des avatars personnalisés sera WhatsApp, et ils peuvent être utilisés à la fois comme image de profil et pour créer des packs d’stickers personnalisés

La dernière version bêta de WhatsApp inclut une nouvelle fonctionnalité des plus curieuses, découverte aujourd’hui par les gens de WABetaInfo. Il s’agit de la possibilité de créer des avatars personnalisés, de manière similaire à ce que l’on peut déjà faire sur Instagram.

Dans le cas de WhatsApp, cependant, Meta veut aller plus loin en donnant aux utilisateurs la possibilité d’utiliser leurs avatars personnalisés pour créer des packs d’stickers, d’utiliser les avatars comme images de profil ou même de les utiliser comme skins lors d’appels vidéo. .

Comment créer le Memoji de votre visage à utiliser comme avatar sur WhatsApp

Les avatars arrivent bientôt sur WhatsApp

Comme le montrent les captures d’écran partagées, les avatars WhatsApp sont déjà présents dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android. Cependant, la fonctionnalité est masquée pour le moment et il faudra encore un certain temps pour qu’elle atteigne tout le monde.

Il est connu qu’une fois disponibles, des avatars 3D personnalisés peuvent être créés par les utilisateurs et utilisés ultérieurement pour définir l’avatar comme image de profil, ainsi que pour créer des packs d’stickers basés sur l’avatar lui-même. L’application créera automatiquement les stickers et les utilisateurs pourront les partager avec leurs amis et leur famille via des chats.

Dans un avenir pas trop lointain, les avatars pourront également servir de masque lors des appels vidéo, profitant de la puissance de la réalité augmentée.

Comme je l’ai déjà dit, la fonctionnalité d’avatars n’est pas encore disponible sur WhatsApp, et il faudra un certain temps pour atteindre tous les utilisateurs de l’application. Comme toujours, nous vous recommandons de maintenir WhatsApp à jour avec la version la plus récente afin de ne manquer aucune des nouvelles qui arrivent sur la plateforme.