La mise à jour Windows 11 2022 (22H2) est déployée avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Une nouvelle mise à jour très attendue de Windows 11 2022 (Windows 11 22H2) est maintenant déployée pour les utilisateurs dans plus de 190 pays. Microsoft a lancé Windows 11 avec un nouveau look il y a environ un an. Mais il manquait de nombreuses fonctionnalités qui font partie de Windows 10. Et donc si vous êtes un utilisateur qui hésite à mettre à jour vers Windows 11 pour ces raisons, cette nouvelle mise à jour peut vous faire changer d’avis.

La nouvelle mise à jour Windows 11 22H2 fait partie d’une mise à jour majeure annuelle qui apporte des changements et des améliorations majeurs. Windows 11 ne semblait pas être un travail fini lors de son lancement, mais il s’est amélioré avec diverses mises à jour et cette mise à jour majeure vise à améliorer diverses parties de l’expérience utilisateur.

Panos Panay annonce la nouvelle mise à jour dans le blog Windows avec tous les détails sur les nouvelles fonctionnalités. La nouvelle mise à jour comprend diverses fonctionnalités que vous deviez attendre.

La mise à jour Windows 11 2022 est disponible pour tous dans de nombreux pays. Donc, si vous êtes un utilisateur de Windows 11, vous verrez bientôt la mise à jour dans les paramètres Windows si vous n’avez pas déjà reçu la mise à jour.

En ce qui concerne les modifications et les fonctionnalités, il s’agit d’une mise à jour massive avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La mise à jour de Windows 11 facilite le PC en apportant des modifications au menu Démarrer, une recherche plus précise et plus rapide, des paramètres rapides et des sous-titres en direct à l’échelle du système. Les onglets dans l’explorateur de fichiers font également partie de cette mise à jour, mais ils arriveront en octobre avec d’autres fonctionnalités.

Onglets dans l’explorateur de fichiers (Microsoft)

Smart App Control est également une nouvelle fonctionnalité de confidentialité qui peut protéger les utilisateurs contre des sources non fiables, ce qui indique que les utilisateurs peuvent désormais utiliser des applications sans trop s’inquiéter. Mais nous ne pouvons pas oublier notre responsabilité.

Contrôle intelligent des applications (Microsoft)

La nouvelle mise à jour de Windows 11 2022 rend le système d’exploitation plus productif en améliorant les mises en page instantanées, les nouvelles sessions Focus, le mode Ne pas déranger, les améliorations des performances et de la batterie, etc.

La dernière mise à jour améliore également la connexion aux autres utilisateurs via Windows Studio Effects, ce qui améliore les appels vidéo et audio, les nouveaux outils de création, etc. Ainsi, si vous assistez à des réunions et à des conférences téléphoniques sur PC, vous remarquerez les améliorations.

La mise à jour Windows 11 22H2 apporte Clipchamp en tant qu’application de boîte de réception pour le montage vidéo qui inclut des modèles, des effets préexistants, etc. Pour les joueurs, la mise à jour s’accompagne d’une latence améliorée, d’un HDR automatique, d’un taux de rafraîchissement variable, etc.

Clipchamp (Microsoft)

L’une des principales caractéristiques de Windows 11 était la prise en charge de l’App Store alimenté par Amazon, mais il disposait d’une collection limitée d’applications et de jeux. Mais la nouvelle mise à jour apporte plus de 20 000 applications et jeux sur de nombreux marchés.

Dans le département Sécurité, outre Smart App Control, la mise à jour apporte un nouveau Microsoft Defender SmartScreen qui identifie le moment où les utilisateurs saisissent leurs informations d’identification Microsoft dans une application ou un site Web piraté.

Windows 11 2022 est une mise à jour majeure avec de nombreux changements. Vous pouvez vérifier tous les changements et les nouvelles fonctionnalités en se dirigeant vers cette page ou cette source.

La mise à jour est disponible pour les utilisateurs disposant d’appareils éligibles exécutant Windows 11 21H2. Pour vérifier manuellement la mise à jour, les utilisateurs peuvent visiter Paramètres > Windows Update > Rechercher les mises à jour.

Certaines nouvelles fonctionnalités nécessitent une installation propre. Avant de mettre à jour vers la version majeure de Windows 11, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger votre appareil à au moins 60 % ou de le connecter à la source d’alimentation.

