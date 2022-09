Je les ai essayés et je les recommande : ces écouteurs pas chers sont à -50%

Ils sont une option inconnue, mais très complète. Ces écouteurs Creative sont à 50% de réduction et sont ma recommandation.

Il y a quelques mois, j’ai eu l’occasion d’analyser les Creative Outlier Air V3, des écouteurs sans fil d’une marque peu connue qui, à ma grande surprise, m’ont laissé de très bonnes sensations. Leur achat en valait la peine pour le prix auquel ils sont arrivés sur le marché, 69,99 euros, alors maintenant ils sont une option irréfutable puisqu’ils tombent à 34,99 euros sur Amazon. L’occasion est unique : vous obtenez de bons écouteurs Bluetooth et vous économisez 50 % sur leur prix.

Ces Creative Outlier Air V3 tiennent bien dans l’oreille et, en occupant tout le pavillon, annulent considérablement le bruit. De plus, ils ont une bonne qualité sonore pour leur prix et la batterie peut atteindre 40 heures de musique, un chiffre brutal. Attention, lors de leur recharge vous pouvez également utiliser votre chargeur sans fil. Bref, les Creative Outlier Air V3 sont un très bon achat pour seulement 34,99 euros. De plus, si vous avez Amazon Prime, vous les recevrez demain chez vous, avec très peu de temps d’attente.

Les Creative Outlier Air V3 sont de simples écouteurs sans fil, mais ils ont tout ce dont vous avez besoin pour profiter d’une bonne expérience. La première section dans laquelle ils se démarquent est le design, car ils sont beaux et très confortables. De plus, cette conception les fait tenir très bien aux oreilles, évitant les chutes accidentelles. En passant, ils résistent aux gouttes d’eau et à la transpiration, vous pouvez donc les utiliser sans crainte lorsque vous faites du sport.

Ces écouteurs sont équipés de pilotes dynamiques de 6 millimètres qui offrent une bonne qualité sonore, suffisante pour les utilisateurs qui ne recherchent pas une excellente qualité audio. Ils sont compatibles avec les codecs audio AAC et SBC, et mettent un accent particulier sur les basses. Pour son prix, le son de ces écouteurs Creative n’est pas mal du tout.

Un aspect à souligner à propos de ces Creative Outlier Air V3 est qu’ils ont une réduction active du bruit, une meilleure réduction du bruit extérieur que certains écouteurs plus chers. Ceci est également possible grâce à sa conception qui, comme nous l’avons mentionné, couvre très bien l’entrée du bruit dans l’oreille. Bien sûr, ils ont un microphone qui vous permet d’utiliser les écouteurs pour parler lors d’un appel mains libres.

Un autre point en faveur de l’achat de ces écouteurs bon marché est l’autonomie, car ils atteignent 10 heures de lecture continue sur une seule charge. Lorsqu’il est temps de les charger, rangez-les simplement dans l’étui de chargement pour profiter de 3 charges supplémentaires supplémentaires. Bref, l’autonomie des écouteurs Creative est de 40 heures, vous pouvez les utiliser plusieurs jours sans avoir besoin du câble de charge. En passant, ils sont compatibles avec la recharge sans fil.

Pour tirer le meilleur parti du Creative Outlier Air V3, il vous suffit de le connecter à l’application Creative sur votre mobile. Vous pouvez y trouver un égaliseur pour personnaliser le son, activer les assistants Siri et Google Assistant, connaître la batterie du casque et personnaliser les commandes tactiles. Ces derniers sont situés à l’extérieur de chaque écouteur, à côté des voyants qui vous indiquent dans quel état ils se trouvent. Par exemple, s’ils sont en mode appairage.

La conclusion est que ces Creative Outlier Air V3 sont de très bons écouteurs sans fil pour seulement 34,99 euros sur Amazon. Ils sont confortables, ont une bonne qualité sonore et une autonomie brutale de 40 heures. Si vous souhaitez passer aux écouteurs sans fil sans payer beaucoup d’argent, c’est une bonne option.

