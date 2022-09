Realme veut que vous l’aidiez à concevoir le sien "Île dynamique"

La première marque Android à adopter une solution similaire au Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro pourrait être realme

Nous avons déjà vu des thèmes qui simulent l’îlot dynamique de l’iPhone 14 Pro, et des applications qui permettent d’avoir une fonction similaire sur n’importe quel Android. Cependant, jusqu’à présent, aucune marque n’avait manifesté d’intérêt pour implémenter cette fonctionnalité dans le logiciel de leurs téléphones.

Mais il n’a pas fallu attendre trop longtemps pour voir un fabricant d’appareils Android manifester son intérêt à développer une sorte d’îlot dynamique dans les téléphones qui composent son catalogue. C’est realme, qui, via son forum officiel, a demandé l’aide de sa communauté d’utilisateurs pour concevoir une solution similaire à « l’île dynamique » de l’iPhone 14 Pro, qui pourra être implémentée dans les mobiles de l’entreprise à l’avenir .

L' »île realme » la plus votée pourrait être mise en œuvre à l’avenir

Dans son article de blog, realme affirme étudier la possibilité d’ajouter une fonction à son logiciel mobile, qui pourrait transformer le trou dans l’écran en une fonctionnalité multifonctionnelle, en utilisant l’interface autour de la caméra frontale pour se transformer en différentes formes et tailles. afficher les informations pertinentes.

Et si realme UI ajoutait une astuce logicielle pour transformer la découpe de la caméra en une fonctionnalité multifonctionnelle ? Trouvant cette idée assez attrayante, chez realme, nous avons décidé de nous tourner vers nos fidèles fans pour obtenir des idées et des suggestions sur la manière dont une telle fonctionnalité logicielle pourrait être implémentée sur les appareils realme.

Cependant, realme laissera la conception des croquis de cette éventuelle nouvelle fonction entre les mains des utilisateurs : la marque a demandé à ses abonnés de montrer leurs propositions à travers des dessins, des GIF ou des descriptions textuelles.

Une fois le processus de collecte d’échantillons terminé, realme en choisira trois en fonction de leur originalité, de leur facilité de compréhension et de leur faisabilité à l’avenir. Par la suite, le concept le plus voté sera promu sur les réseaux sociaux de l’entreprise, et les développeurs de realme UI envisageront sa mise en œuvre dans une future version du logiciel de la marque.