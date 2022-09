Ceci est le calendrier de mise à jour officiel d’Android 13 de realme

Realme a enfin dévoilé son calendrier de mise à jour officiel pour Realme UI 4.0 avec Android 13, on vous dit tout ici.

Il y a quelques jours, nous vous avons parlé des 14 premiers téléphones Realme qui seront mis à jour vers Android 13. La société a ensuite annoncé son intention de lancer Realme UI 4.0 et, accessoirement, de confirmer l’actualité de la nouvelle version. Aujourd’hui, nous avons à nouveau des nouvelles concernant le déploiement de cette nouvelle version.

Via son compte Twitter, Madhav Sheth, vice-président de Realme International, a confirmé la feuille de route de mise à jour pour les utilisateurs mondiaux. Avec Realme UI 4.0, Android 13 arrivera également sur ces appareils. On vous en dit plus ci-dessous.

Ce sont les dates de mise à jour de Realme

Pour l’instant, le premier appareil à mettre à jour a été le Realme GT 2 Pro avec la version bêta de Realme UI 4.0 avec Android 13. Au cours du mois de septembre, les Realme GT Neo 3 et GT 2 commenceront à recevoir les mises à jour. Cela dit, le reste de la carte de mise à jour ressemble à ceci :

À partir d’octobre 2022 : Realme GT Neo 3T, 9 Pro+ 5G, 9 Pro et 9i.

A partir de novembre 2022 : Realme GT, Narzo 50 Pro et Narzo 50 5G.

A partir de décembre 2022 : Realme GT Neo 2, X7 Max, 8 5G et Narzo 30 5G.

À partir du premier trimestre 2023 : Realme GT Master Edition, 9 5G Speed ​​​​Edition, 9 (5G, 4G), 9i 4G et 8s 5G.

A partir du deuxième trimestre 2023 : Realme 8 4G, 8i et Narzo 50.

A partir du troisième trimestre 2023 : Realme Narzo 50A Prime, C35, C31, C30, Narzo 50i Prime et C33.

La feuille de route Android 13 est là ! Es-tu prêt? pic.twitter.com/BqRJmbTuUe – Madhav Sheth (@MadhavSheth1) 19 septembre 2022

Il convient de rappeler que la rumeur disait déjà que Realme UI 4.0 arriverait le 15 septembre, mais nous avons déjà dépassé la date et rien n’en a été entendu. Cependant, puisque la version bêta a commencé à atteindre le Realme GT 2 Pro, son lancement devrait être imminent.