Xiaomi a lancé une nouvelle serrure intelligente, et oui, vous allez vouloir l’acheter

Xiaomi continue d’augmenter son offre d’appareils destinés aux maisons intelligentes. Cette serrure est dotée de la reconnaissance faciale 3D et promet d’être l’une des meilleures de sa catégorie.

Xiaomi n’est pas un étranger lorsqu’il s’agit de fabriquer des éléments destinés à la maison intelligente. La marque chinoise a lancé un kit domotique de base pour que toute maison commence à être qualifiée de « Smart Home », en plus de lancer un capteur tactile pour automatiser les tâches à la maison.

Un autre des éléments pour la maison que Xiaomi a de l’expérience dans la fabrication sont les serrures intelligentes. La firme chinoise a déjà présenté l’année dernière la Mi Automatic Door Lock Pro, et cette année, elle est prête à présenter une nouvelle serrure intelligente, qui attirera beaucoup d’attention.

Nouvelle serrure de porte intelligente Xiaomi Face Recognition: c’est la nouvelle serrure intelligente Xiaomi

Comme indiqué dans Gizmochina, cette nouvelle serrure intelligente, qui s’appelle Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock, a une reconnaissance faciale 3D. Il représente une torsion par rapport aux modèles de l’année dernière et, en plus, aujourd’hui, 20 septembre, sa prévente commence en Chine.

Ce nouveau modèle de serrure intelligente ressemble beaucoup au Xiaomi Face Recognition Smart Door Lock X de l’année dernière, et il a un écran AMOLED à l’intérieur. En plus de la reconnaissance faciale, la serrure prend également en charge l’utilisation d’une clé, d’un mot de passe, d’une empreinte digitale et d’une application mobile pour l’ouverture.

L’appareil pèse 4 grammes et est monté sur un panneau en alliage d’aluminium. Son utilisation est recommandée sur des portes entre 40 et 12 millimètres, et ses dimensions sont de 473 x 185 x 105 mm.

Xiaomi n’a pas partagé ses spécifications techniques, même si elles ne devraient pas beaucoup différer de celles de son prédécesseur. Le Smart Door Lock X dispose d’une batterie de 6 250 mAh qui peut durer jusqu’à 6 mois et peut reconnaître jusqu’à 50 composants du visage d’un utilisateur à des distances allant de 1,3 à 2 mètres.

Le prix de prévente de cette serrure intelligente est de 1 999 yuans (environ 286 dollars), bien que son prix de vente final soit de 3 299 yuans (environ 473 dollars). Il devrait être mis en vente le 28 septembre en Chine, sans date pour le marché mondial.